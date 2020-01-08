В Азербайджане автомобиль дорожной полиции попал в аварию - ВИДЕО

Момент аварии на автомобильной дороге Баку-Газах попал на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован 4 января на участке дороги, проходящем через территорию Гаджигабульского района.

Водитель автомобиля Дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции с госномером 99 YP 870 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в металлическое ограждение на обочине дороги.

Пострадавших нет.

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