https://news.day.az/society/1192322.html В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе
В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе
В Азербайджане впервые на Кавказе разработана концепция создания геологических парков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Институт геологии и геофизики, научно обоснована концепция разработана в соответствии с Национальным планом мероприятий по защите и долгосрочному использованию редких геологических объектов в Азербайджане.
В институте определили и исследовали соответствующие параметры геотермальных источников, скважин термальных вод и приповерхностных комплексов пород в Азербайджане. Исходные энергетические ресурсы геотермальных источников были оценены с применением новых сведений и внесены в электронную базу данных.
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