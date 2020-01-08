В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе

В Азербайджане впервые на Кавказе разработана концепция создания геологических парков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Институт геологии и геофизики, научно обоснована концепция разработана в соответствии с Национальным планом мероприятий по защите и долгосрочному использованию редких геологических объектов в Азербайджане.

В институте определили и исследовали соответствующие параметры геотермальных источников, скважин термальных вод и приповерхностных комплексов пород в Азербайджане. Исходные энергетические ресурсы геотермальных источников были оценены с применением новых сведений и внесены в электронную базу данных.