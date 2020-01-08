https://news.day.az/society/1192338.html В центре Баку горит жилой дом - ВИДЕО
В центре Баку горит жилой дом.
В центре Баку горит жилой дом - ВИДЕО
В центре Баку горит жилой дом.
Как сообщили Day.Az очевидцы, возгорание произошло в одном из жилых зданий на улице Шамиля Азизбекова, в окрестностях Центрального парка. На место прибыли пожарные расчеты.
Данных о пострадавших пока нет.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре