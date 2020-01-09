Некоторые авиакомпании стали использовать воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана
Некоторые международные авиакомпании начали активно использовать воздушное пространство Азербайджана после приостановки использования воздушного пространства Ирана и Ирака в связи с повышением уровня напряженности на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил Flightradar24.
Отмечается, что в связи с существующей ситуацией после приостановки полетов в Иран и Ирак во время полетов самолетов в европейском направлении, в воздушном пространстве Азербайджана и Туркменистана наблюдалась плотность авиапотоков.
Некоторые крупные международные авиакомпании, включая Lufthansa, Air France, Singapore Airlines, временно приостановили полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака из-за повышения напряженности на Ближнем Востоке.
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