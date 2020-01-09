Уволен декан азербайджанского вуза

Приказом ректора Азербайджанского технического университета Вилаята Велиева декан факультета спецтехники и технологий вуза Рамиз Гусейнов освобожден от занимаемой должности, сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo

"Он допустил в работе некоторые недочеты, в частности, самовольно требовал у студентов носить специальную форму одежды, что запрещается нашим уставом. И это несмотря на неоднократные предупреждения. Р.Гусейнов заставлял студентов покупать такую форму одежды и собирал деньги за это", - сказал ректор.

По словам Вилаята Велиева, на данный момент должность декана факультета спецтехники и технологий поручена ранее работавшему в отделе магистратуры Эльчину Рзаеву.

Ректор заявил также об освобождении от занимаемой должности заведующего учебной частью Азербайджанского технического университета (АТУ) Имрана Йолчуева в связи с недочетами в работе. На его должность назначена доктор философии по педагогике Гамар Исаева.