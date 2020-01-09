В Азербайджане обновлены десятки электронных учебников

На портале www.e-derslik.edu.az министерства образования Азербайджана имеется 256 электронных пособий, в том числе 232 электронных учебника, 22 методических пособия и два материала для внеклассного чтения.

Как сообщает в четверг Trend cо ссылкой на министерство, в прошлом году подготовлены и помещены на портал 19 учебных пособий для второго, третьего, девятого, 10-го и 11-го классов средней школы азербайджанского и русского секторов, передает Day.Az.

Помимо этого, по обоим секторам обновлены 78 учебников, в том числе 15 для второго, 15 - для третьего, 17 - для четвертого и 31 - для восьмого классов. С целью обогащения контента на портале добавлены видео-уроки высокого качества по 55 темам, а также 176 других видеоматериалов, 594 изображения, 302 аудиозаписи и 163 материала иного формата. Количество учебников, содержащих видео, аудио и другие мультимедийные ресурсы, доведено до 28. За прошлый учебный год в учебники английского языка с пятого до 11-го классов добавлены аудиоматериалы, а в четыре учебника ("История Азербайджана" для пятого, шестого и девятого классов и "Литература" для шестого класса) добавлены обучающие аудиофайлы.

В 2019 году на портале www.e-derslik.edu.az зафиксировано 2 704, 838 тысячи посещений, а общее количество просмотренных страниц достигло 21 790, 608 тысячи. В 2018 году эти показатели были равны 1 697, 572 тысячи и 12 452, 046 тсячи соответственно.

Больше всего посещений из Азербайджана, России, США, Турции, Грузии, Узбекистана, Украины, Германии, Казахстана и Голландии.

За пятилетний период существования портал 6 172, 352 тысячи раза посетил 2 255, 371 тысячи уникальных пользователей. Общее количество просмотров страниц составило 47 339, 812 тысячи раз.

Основными целями создания портала www.e-derslik.edu.az, который действует с 2014 года, является активизация учеников в процессе обучения, предоставление возможности пользования учебниками в электронном формате. Эта система способствует повышению мобильности обучения, так как доступ к учебникам открыт без привязки к какому-либо месту и времени.