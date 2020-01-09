В Азербайджане создается новая организация

В связи с тем, что распоряжением Президента Азербайджана от 30 декабря 2019 года 2020 год объявлен в стране "Годом волонтеров", Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей объявил о создании Меджлиса детских послов, чтобы дети могли внести свой вклад в этот процесс, а также формировать навыки свободного самовыражения и культуры управления у детей, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет.

Члены Меджлиса будут обсуждать вопросы по защите прав детей, их развития, а также беспокоящие детей вопросы, выдвигать предложения по их решению.

Госкомитет приглашает подростков в возрасте 14-18 лет, желающих стать членами Меджлиса, принять участие в конкурсе.

Информацию о предварительной регистрации можно получить на сайте Госкомитета.