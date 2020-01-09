Сотни граждан Азербайджана добровольно вернулись из Европы

В прошлом году из Европы на родину добровольно вернулся 831 гражданин Азербайджана. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), передает Day.Az.

В рамках программ помощи в добровольном возвращении и реинтеграции в страну происхождения МОМ в 2019 году было обеспечено содействие 831 гражданину Азербайджана.

Из добровольно вернувшихся 460 человек прибыли из Германии, 264 - Нидерландов, 27 - Латвии, 16- Турции, 13 - Австрии, 10 - Грузии, 9 - Бельгии, 8 - Литвы, 7 - Польши, 6 - Швейцарии, 4 - Венгрии, 3 - Финляндии, два - Ирландии, и по одному из Чехии и Боснии и Герцеговины.