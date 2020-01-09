Названы причины произошедшего в Баку оползня
Сотрудники отдела "Геоморфологии и природных рисков" Института географии имени Гасана Алиева - докторы философии по географии Рафаэль Абдуллаев и доцент Стара Тарихазар осмотрели оползневую зону на территории поселка Баил.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Институт, специалисты отметили, что еще со времен царской России по дороге Бадамдар-Баил передвигалась тяжелая техника, которая использовалась на нефтепромыслах.
Активность, наблюдаемая в последнее время в состоянии грунта вокруг дороги, полностью является следствием антропогенных процессов. Интенсивнаое освоение территории, несоблюдение строительных норм, перегрузка оползневой зоны, отсутствие канализационной сети, ошибки, допущенные при строительстве новых дорог, и прочие причины привели к нарушению общего баланса и активизации на участке оползневой массы. Критическое влияние естественных факторов (атмосферные осадки, рост уровня грунтовых вод) на данный процесс считается маловероятным.
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