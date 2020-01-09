https://news.day.az/society/1192602.html Названы причины произошедшего в Баку оползня

Названы причины произошедшего в Баку оползня

Общество, 9 января 2020 20:04 726

Сотрудники отдела "Геоморфологии и природных рисков" Института географии имени Гасана Алиева - докторы философии по географии Рафаэль Абдуллаев и доцент Стара Тарихазар осмотрели оползневую зону на территории поселка Баил.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Институт, специалисты отметили, что еще со времен царской России по дороге Бадамдар-Баил передвигалась тяжелая техника, которая использовалась на нефтепромыслах.

Активность, наблюдаемая в последнее время в состоянии грунта вокруг дороги, полностью является следствием антропогенных процессов. Интенсивнаое освоение территории, несоблюдение строительных норм, перегрузка оползневой зоны, отсутствие канализационной сети, ошибки, допущенные при строительстве новых дорог, и прочие причины привели к нарушению общего баланса и активизации на участке оползневой массы. Критическое влияние естественных факторов (атмосферные осадки, рост уровня грунтовых вод) на данный процесс считается маловероятным.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Производство нефти на АЧГ достигло 500 миллионов тонн 21:30, Экономика 73
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара 21:10, В мире 336
В Академии наук Азербайджана произошли кадровые изменения 21:03, Общество 326
Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия 21:00, Общество 301
В России произошел взрыв и крупный пожар на нефтезаводе "Лукойла" 20:56, В мире 328
Германия рассчитывает продолжить участие в миссии в Ираке 20:52, В мире 367
Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из королевской экспозиции 20:48, В мире 372
Пенс: Трамп вскоре предложит союзникам США выйти из ядерной сделки с Ираном 20:41, В мире 375
В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud 20:33, Технологии 402
В Париже произошли столкновения между полицией и агрессивно настроенными протестующими 20:27, В мире 488
Хикмет Гаджиев: В XXI веке исторические границы государств не могут быть изменены силовым методом 20:19, Политика 466
Авиаперевозчики Турции возобновляют полеты в Иран и Ирак после суточного перерыва 20:10, В мире 539
Названы причины произошедшего в Баку оползня 20:04, Общество 725
ЧП в средней школе в Евлахе, есть пострадавший - ФОТО 19:53, Общество 660
Panasonic представила VR-очки в стиле стимпанк 19:43, Технологии 639
К Silk Way Business Aviation присоединилась компания с крупным уставным капиталом 19:28, Экономика 836
Закир Гаралов: Расследование убийства малолетней девочки в Товузе находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева 19:20, Политика 857
В Азербайджане отремонтировано еще одно буксирное судно 19:16, Экономика 766
В Азербайджане задержаны 14 человек, производящих контрафактный алкоголь 19:11, Общество 968
Минэкологии предупредило о сохранении активности в оползневой зоне в Баку 18:56, Общество 889
При поддержке Фонда Гейдара Алиева Огтай Гюльалыев будет вновь прооперирован 18:49, Общество 939
Миллиардер из Австралии пожертвует $48 млн на восстановление страны 18:41, В мире 1 194
Сотни граждан Азербайджана добровольно вернулись из Европы 18:34, Общество 1 291
Мазахир Панахов предупредил о недопустимости преждевременной агитации в соцсетях 18:28, Политика 957
Азербайджанский певец госпитализирован после тяжелого ДТП - ФОТО 18:26, Общество 1 446
Роковой рейс: трагическая история жертв авиакатастрофы - ФОТО - ВИДЕО 18:22, В мире 1 496
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах в Азербайджане 18:18, Политика 990
В Азербайджане упрощен доступ граждан к ряду электронных госуслуг 18:13, Общество 1 109
Названы азербайджанские СМИ, которые будут вести платную предвыборную агитацию 18:08, Политика 1 030
Азербайджан в праздничные дни посетили сотни тысяч туристов 18:04, Туризм 1 091
ЦИК Азербайджана предупредил окружные избирательные комиссии 17:59, Политика 1 042
Азербайджанские радикалы докатились до абсурда - "Политшоу представляет" - Видеопроект 17:56, Политика 1 061
На ирано-иракской границе произошло землетрясение 17:53, В мире 1 304
Новый тренд армянских революционеров - борьба со старыми туалетами 17:33, Политика 1 355
6 самых посещаемых парков Баку - у каждого из них своя особенность - ФОТО 17:31, Общество 1 419
"Снова ты полез не в свое дело!" - Али Керимли стал посмешищем в соцсетях 17:22, Политика 1 456
Обнародован список видов соцобеспечения в Азербайджане, назначающихся в электронном виде 17:15, Общество 1 454
Председатель ЦИК Азербайджана обратился к кандидатам в депутаты 17:10, Политика 1 236
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в Абшеронском районе 17:05, Политика 1 685
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power и исполнительного директора компании Masdar - ФОТО 16:55, Политика 8 892
В Азербайджане объявлен набор подростков для участия в международном кинофестивале - ФОТО 16:52, Культура 1 468
Мировые цены на продукты питания достигли самого высокого уровня за последние пять лет 16:48, В мире 1 683
Швеция поможет Украине в расследовании крушения самолета в Иране 16:45, В мире 1 409
Албания будет прилагать усилия в ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта - Заявление премьера 16:41, Политика 1 362
В Сирии взорвался заминированный автомобиль 16:36, В мире 1 461
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300 16:33, В мире 1 504
В Азербайджане создается новая организация 16:29, Общество 1 673
Кредитная линия "Факторинг" от Azer Turk Bank (R) 16:25, Экономика 1 433
Госслужба занятости трудоустроила более 100 тыс. граждан в Азербайджане 16:22, Экономика 1 481
Toyota построит в Японии город будущего - ФОТО 16:17, Технологии 1 508
Самед Сеидов: Радикальная оппозиция лжет об отказе ЕС отправлять наблюдателей в Азербайджан 16:12, Политика 1 488
Британские СМИ обвинили принца Гарри и его супругу в неуважении к королеве 16:04, В мире 1 923
«1917»: в формате IMAX только в Park Cinema 15:57, Это интересно 1 624
В Азербайджане обновлены десятки электронных учебников 15:50, Общество 1 618
В жилом массиве на Абшероне произошел пожар - ВИДЕО 15:43, Общество 1 872
Исследована оценка сейсмической опасности в Азербайджане 15:33, Общество 1 757
Кадры подготовки иранских ракет для удара по американским базам - ВИДЕО 15:26, В мире 2 813
Конфликт Ирана и США может привести к росту цены на нефть до $120 - Прогноз от Ариэля Коэна 15:22, Экономика 1 926
Новые назначения в минобразования Азербайджана 15:18, Общество 2 136
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет сольный концерт Джалала Аббасова 15:15, Культура 1 714
Уволен декан азербайджанского вуза 15:11, Общество 2 728
Погибшая в авиакатастрофе в Иране стюардесса успела рассказать об обстреле - ФОТО 14:58, В мире 19 543
Səməd Seyidov: "Radikal müxalifətin guya Avropa Birliyinin Azərbaycana müşahidəçi göndərməməsi barədə iddiaları tamamilə yalandır" 14:55, Azərbaycanca 1 960
Utair подготовила маршруты в обход Ирана и Ирака 14:54, В мире 1 945
Ливанские власти запретили Карлосу Гону выезд из страны 14:50, В мире 1 889
Молодые композиторы выступят с концертом в Филармонии 14:39, Культура 1 822
Эльбай Касим-заде: Президент Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание гармоничному развитию Баку и других городов Азербайджана 14:30, Политика 5 016
В Мали миротворцы ООН пострадали при ракетном обстреле 14:28, В мире 1 978
США пока не определились с санкциями против Индии за покупку С-400 14:17, В мире 1 979
Состоялся концерт, посвященный 90-летию Алибабы Мамедова 14:05, Культура 2 079
Бывший глава концерна Nissan приехал на допрос в Бейрут 13:49, В мире 2 206
"Нафтогаз" считает контракт с "Газпромом" самым выгодным для Украины 13:43, В мире 2 118
В Азербайджане ожидаются снег и сильный ветер - прогноз на завтра 13:37, Общество 4
Названы основные версии крушения самолета в Иране 13:33, В мире 2 599
Daşınmaz əmlakın icbari sığortası barədə bilməli olduğumuz məlumatlar 13:29, Azərbaycanca 2 648
Американцы стали получать фальшивые повестки о призыве в армию 13:15, В мире 2 270
Крушение Boeing 737 в Иране - погибли целые семьи - ФОТО 12:57, В мире 35 536
В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт - ФОТО 12:46, Политика 2 526
Грузовик с газовыми баллонами врезался в школьный автобус в Индии - ВИДЕО 12:42, В мире 2 410
Постпред Ирана считает бессмысленным предложение США о сотрудничестве 12:34, В мире 2 379
В Австрии магазины будут бесплатно раздавать продукты 12:25, В мире 2 660
Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд 12:18, Экономика 2 664
Азербайджанская команда показала феерическое шоу на фестивале огня в Санкт-Петербурге - ВИДЕО 12:14, Общество 2 659
В Нигерии боевики вошли в город под видом военных, есть жертвы 12:10, В мире 2 425
Туристы из Индии стали чаще посещать Азербайджан - ФОТО 12:02, Туризм 2 642
Обострение конфликта Ирана и США очень вероятно - Игорь Коротченко о ситуации на Ближнем Востоке 12:00, Политика 2 886
В Сирии погибли четверо турецких военнослужащих 11:59, В мире 2 500
Некоторые авиакомпании стали использовать воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана 11:54, Общество 2 790
Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая" 11:51, Экономика 2 757
Обнародован прогноз космической погоды 11:47, Общество 2 532
МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из "черного списка" 11:44, Политика 2 553
Глава МИД Южной Кореи проведет переговоры с Помпео 11:42, В мире 2 479
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде - ВИДЕО 11:36, В мире 2 852
“Dağların daş nağılı” - Lahıc - FOTO 11:34, Azərbaycanca 2 816
В Азербайджане создается новая федерация 11:30, Спорт 2 693
Вице-премьер Китая подпишет соглашение о торговой сделке с США 11:25, В мире 2 534
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 11:16, Политика 2 603
Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing 11:10, В мире 3 140
Банки Японии приказали своим сотрудникам покинуть Иран 11:07, В мире 2 691
ЧП с Boeing в московском аэропорту 11:00, В мире 2 867
В Нахчыване создан Фонд аграрного страхования 10:52, Экономика 2 649
В Армении на треть выросло число желающих бежать из страны 10:47, Политика 2 913
AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании 10:42, Экономика 2 847
Момент взрыва украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:37, В мире 6 701
Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска 10:33, В мире 2 755
Известен точный ущерб от ракетного удара Ирана 10:24, В мире 3 285
В Азербайджане подешевело золото 10:13, Экономика 2 887
Завершается срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты 10:09, Политика 2 869
В Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой 10:05, В мире 2 865
Иран настаивает на решении визовых проблем дипломатов 10:01, В мире 2 886
Началась реконструкция еще одной автомобильной дороги в Азербайджане - ФОТО 09:56, Экономика 3 135
Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших 09:49, В мире 3 574
В австралийских пожарах погибло более миллиарда животных 09:45, В мире 3 039
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 09:39, Политика 2 940
Двигатель "Boeing 737" загорелся при взлете из аэропорта Тель-Авива - ВИДЕО 09:33, В мире 7 099
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой 09:28, В мире 3 963
США заявили о готовности к переговорам с Ираном 09:22, В мире 3 159
Лидер республиканцев в Сенате США обсудил с Трампом процедуру импичмента 09:20, В мире 3 030
Исследования выявили причину вспышки пневмонии в Китае 09:14, В мире 3 141
Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox 09:07, Технологии 3 039
В Бадамдаре сошел оползень - ОБНОВЛЕНО-2 09:02, Общество 3 607
Австралия сохранит военное присутствие в Ираке 09:00, В мире 3 072
Российские спецслужбы должны заняться армянской пропагандой АСАЛА - Евгений Михайлов специально для Day.Az 08:37, Политика 4 064
Азербайджанский мегапроект усилит конкуренцию на газовом рынке Европы - Заявление посла 08:33, Экономика 3 327
Третьей мировой не будет, у США и Ирана другие цели - Олег Кузнецов специально для Day.Az 08:32, Политика 5 086
Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка 08:07, В мире 3 397
Дания выведет часть военных из Ирака - заявление премьера 07:58, В мире 3 318
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 07:40, В мире 3 432
МИД Ирана ответил НАТО - жесткое заявление 07:22, В мире 3 818
Акции Boeing упали в цене - после авиакатастрофы в Иране 07:04, В мире 3 566
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд 01:24, В мире 4 891
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется 01:07, В мире 5 763
Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь 01:03, В мире 5 178
Хикмет Гаджиев провел переговоры с ведущими мозговыми центрами Франции 00:20, Политика 5 319
Трамп: США не нужна нефть на Ближнем Востоке 00:17, В мире 5 270
Нефть подевешела после заявления Трампа по Ирану 8 января 23:57, В мире 5 285
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 8 января 22:51, В мире 5 485
История и культура, вплетенные в ковры - Репортаж Day.Az из филиала «Azərxalça» в Горадизе - ФОТО 8 января 22:48, Общество 5 539
Трамп призвал мировые державы выйти из сделки с Ираном 8 января 22:14, В мире 5 757
5 мест, ради которых стоит приехать в Баку - российское издание в восторге от Азербайджана 8 января 22:04, Туризм 11 847
Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства 8 января 21:06, Политика 5 968
Сильный пожар в Баку, сгорел жилой дом - ВИДЕО 8 января 20:59, Общество 12 501
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга 8 января 20:56, Политика 18 874
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак 8 января 20:51, В мире 5 909
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам 8 января 20:37, В мире 6 396
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном 8 января 20:23, В мире 5 987
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана 8 января 20:14, Политика 5 987
В Тегеран вылетит украинский борт с экспертами и спасателями 8 января 20:11, В мире 5 968
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США 8 января 20:06, В мире 6 055
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции - ФОТО 8 января 20:01, Политика 6 043
Ещё новости