Названы причины произошедшего в Баку оползня

Сотрудники отдела "Геоморфологии и природных рисков" Института географии имени Гасана Алиева - докторы философии по географии Рафаэль Абдуллаев и доцент Стара Тарихазар осмотрели оползневую зону на территории поселка Баил.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Институт, специалисты отметили, что еще со времен царской России по дороге Бадамдар-Баил передвигалась тяжелая техника, которая использовалась на нефтепромыслах.

Активность, наблюдаемая в последнее время в состоянии грунта вокруг дороги, полностью является следствием антропогенных процессов. Интенсивнаое освоение территории, несоблюдение строительных норм, перегрузка оползневой зоны, отсутствие канализационной сети, ошибки, допущенные при строительстве новых дорог, и прочие причины привели к нарушению общего баланса и активизации на участке оползневой массы. Критическое влияние естественных факторов (атмосферные осадки, рост уровня грунтовых вод) на данный процесс считается маловероятным.