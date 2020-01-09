https://news.day.az/society/1192618.html Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия
Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия
Институт языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) разработает учебные пособия для иностранных граждан, изучающих азербайджанский язык.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Институт, эта работа будет осуществлена в рамках проекта "Подготовка учебных пособий на основе теории лингвопсихологического синтеза - для иностранных граждан, изучающих азербайджанский язык", передает Day.Az.
Подготовка учебных материалов будет осуществляться поэтапно до 2021 года.
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