https://news.day.az/society/1192618.html Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия

Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия

Общество, 9 января 2020 21:00 302

Институт языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) разработает учебные пособия для иностранных граждан, изучающих азербайджанский язык.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Институт, эта работа будет осуществлена в рамках проекта "Подготовка учебных пособий на основе теории лингвопсихологического синтеза - для иностранных граждан, изучающих азербайджанский язык", передает Day.Az.

Подготовка учебных материалов будет осуществляться поэтапно до 2021 года.

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