Трагедия в Баку: погибли иностранные студентки - ФОТО

В Сабаильском районе Баку 3 иностранных студентки погибли задохнулись дымом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел по адресу улица Ханлар, квартира 9.

Как сообщили в Сабаильском районном управлении полиции, возгорание началось с чемодана. В результате, задохнувшись дымом, погибли граждане Шри-Ланки Тарруки Амая 1997 г.р., Тауси Жаяводи 1995 г.р. и Малиши Таюки 1999 г.р.. Девушки являлись студентками университета Western Caspian.

На место происшествия прибыли пожарные МЧС, сотрудники полиции и прокуратуры.

Девушки были студентками действующего в Баку университета Western Caspian. Согласно сообщению, они поселились по указанному адресу два месяца назад. Тела направлены на экспертизу.

Отметим, что первым задымление заметил один из соседей, который, разбив окна квартиры, попытался помочь девушкам. Однако, студентки были уже мертвы, как выяснилось, они задохнулись во сне.