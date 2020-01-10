https://news.day.az/society/1192654.html В Москве разыскивают гражданина Китая, который убил азербайджанца
В Москве разыскивают гражданина Китая, который убил азербайджанца
В Москве объявили в розыск автомобиль KIA Оптима, за рулем которого находится подозреваемый в совершении убийства гражданин Китая.
Об этом стало известно РЕН ТВ, передает Day.Az.
Инцидент произошел на юго-востоке столицы России. В одном из домов на улице Марьинский парк консьерж обнаружил возле лифта тело убитого мужчины с множественными ножевыми ранениями.
Согласно предварительной информации, погибшим оказался 53-летний гражданин Азербайджана. Как отмечается, между мужчинами возник конфликт.
В настоящее время устанавливаются подробности случившегося, передает РЕН ТВ.
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