В Москве разыскивают гражданина Китая, который убил азербайджанца

В Москве объявили в розыск автомобиль KIA Оптима, за рулем которого находится подозреваемый в совершении убийства гражданин Китая.

Об этом стало известно РЕН ТВ, передает Day.Az.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы России. В одном из домов на улице Марьинский парк консьерж обнаружил возле лифта тело убитого мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Согласно предварительной информации, погибшим оказался 53-летний гражданин Азербайджана. Как отмечается, между мужчинами возник конфликт.

В настоящее время устанавливаются подробности случившегося, передает РЕН ТВ.