https://news.day.az/society/1192707.html В бакинском поселке сохраняется активность оползневой зоны

В бакинском поселке сохраняется активность оползневой зоны

Общество, 10 января 2020 10:58 246

В оползневой зоне на правом склоне автомагистрали между поселком Бадамдар и 20-м участком сохраняется активность.

Об этом сказал начальник экспедиции по геологическому планированию Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, во время проведенных наблюдений зарегистрированы небольшие обрушения. Мониторинг и исследования продолжаются.

Напомним, что вчера утром в поселке Бадамдар Сабаильского района вновь активизировалась оползневая зона. Ширина оползневой массы составила 80 метров, длина - примерно 100 метров. В результате оползня дорога из поселка Бадамдар в направлении 20-го участка закрыта.

Напомним, что первый оползень на данной территории произошел 12 октября 2018 года.

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