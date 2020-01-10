СМИ: Задержан предполагаемый убийца малолетней девочки в Товузе

Задержан предполагаемый убийца 10-летней Нармин Гулиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, им оказался родственник девочки.

Ожидается, что в течение дня будет распространена официальная информация о поимке преступника.

Напомним, что 6 января 2020 года около 19:30 часов вечера житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов примерно в километре от своего дома обнаружил обгорелое тело Нармин Гулиевой, пропавшей без вести 21 ноября 2019 года, о чем сразу сообщил полиции.

При участии отца и дяди девочки был проведен осмотр территории и тела, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, направлены запросы и оперативные поручения в соответствующие структуры.

Продолжаются интенсивные следственные действия и оперативно-розыскные меры для скорейшего раскрытия преступления и выявления причастного лица или лиц.