В этой части Баку меняется направление движения транспорта

В целях обеспечения безопасного движения автобусов, а также других транспортных средств, на дороге в поселок Биби-Эйбат будет изменено направление движения.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, для этого 10-11 января на указанной территории будут нанесены необходимые разметки и установлены знаки, передает Day.Az.

В указанный период водителям необходимо быть внимательными при движении по дороге, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

После завершения работ по нанесению разметок планируется выделение одной из двух полос в сторону города, открытых 31 декабря 2019 года. Тем самым на указанной территории будет устранена проблема с движением автобусов.