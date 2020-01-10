В Баку ускорили ввод в эксплуатацию многоэтажных зданий

В связи с исполнением указа Президента Ильхама Алиева "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий" № 529 от 19 февраля 2019 года, в городе Баку ускорен процесс ввода в эксплуатацию большого количества зданий, передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Сообщается, что с целью оперативного решения вопросов, вытекающих из указа, "Азеригаз" осуществляет предусмотренные меры. Таким образом, в 2019 году были газифицированы 26 630 квартир в 386 жилых зданиях, в том числе 4536 квартир в 81 здании в декабре.