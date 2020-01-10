В Сети появилось фото убийцы Нармин Гулиевой

В Сети появилось фото Илькина Сулейманова, сознавшегося в убийстве малолетней Нармин Гулиевой.

6 января 2020 года около 19:30 житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов примерно в километре от своего дома обнаружил обгорелое тело Нармин Гулиевой, пропавшей без вести 21 ноября 2019 года, о чем сразу сообщил полиции.

При участии отца и дяди девочки был проведен осмотр территории и тела, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, направлены запросы и оперативные поручения в соответствующие структуры.

Day.Az со ссылкой на News24.az представляет фото Сулейманова: