https://news.day.az/society/1192872.html В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с опасным заболеванием

В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с опасным заболеванием

Общество, 10 января 2020 16:00 740

С 13 по 17 января рабочая группа сотрудников Агентства пищевой безопасности (АПБ), Института пищевой безопасности, министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов и министерства здравоохранения проведет на территории страны эпизоотологические мониторинги для защиты от заболевания высокой патогенности, известного как "птичий грипп", сообщает Day.Az  со ссылкой на Агентство.

Мониторинги будут проведены на Абшеронском полуострове, в Шабранском, Сальянском, Лянкяранском и Агджабединском районах, в приусадебных участках, национальных парках, заповедниках, в заболоченных местностях и на прибрежных зимовьях перелетных птиц.

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