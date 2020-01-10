Дорожная полиция обратилась к владельцам неисправных транспортных средств

Главное управление дорожной полиции обратилось к владельцам неисправных транспортных средств.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится, что некоторые лица на дорогах используют технически неисправные и непригодные для эксплуатации транспортные средства.

"В ряде случаев при неисправности грузовых транспортных средств их останавливают на обочинах дорог или проезжей части. Такая ситуация представляет угрозу жизни и здоровью других участников движения, может привести к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Напомним, что при перевозке грузов не допускается эксплуатация транспортных средств, не соответствующих техническим стандартам, в том числе тормозной системы, механизма рулевого управления, внешних световых устройств, "дворников", колес, шин, двигателя или других элементов с неисправностью и невозможностью устранения такой неисправности. Сотрудники ГДП продолжают принимать меры по выявлению таких явлений", - отмечается в обращении.