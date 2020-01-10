https://news.day.az/society/1192908.html В Баку привезли автомобиль за 7 миллионов - ФОТО

В Баку привезли автомобиль за 7 миллионов - ФОТО

Общество, 10 января 2020 17:33 737

Примерно 10 дней назад в Баку привезли новый автомобиль марки "Bugatti Chiron".

Как передает Day.Az со ссылкой на azpolitika.info, завезенный в Баку автомобиль оценивается примерно в 7 миллионов манатов, учитывая налоговые сборы. 

Отметим, что марка "Chiron", выпускаемая французской компанией "Bugatti", считается самым быстрым гиперкаром в мире.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече - ФОТО 18:46, Технологии 86
В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 18:34, Политика 162
Иран может получить ядерное оружие в течение 2 лет 18:30, В мире 258
Беларусь приостановила экспорт собственной нефти 18:16, В мире 307
США предложили Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране 18:04, В мире 375
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing 17:50, В мире 598
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агсу 17:44, Политика 403
Известна дата следующей министерской встречи ОПЕК+ 17:39, В мире 497
Баба Везироглу награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева 17:27, Политика 505
Служба “Детская горячая линия”, функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращение в 2019 году (R) 17:20, Экономика 562
На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба 17:12, В мире 710
США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране 17:06, В мире 785
Карлос Гон заявил, что у него есть документы, подтверждающие невиновность 16:55, В мире 722
Эльман Рустамов рассказал о курсе маната в 2020 году 16:42, Экономика 1 138
Дорожная полиция обратилась к владельцам неисправных транспортных средств 16:37, Общество 1 097
Состоялась презентация проекта электронной библиотеки "Азербайджанская диаспора" - ФОТО 16:26, Политика 828
Задержан убийца Нармин Гулиевой - заявление Генпрокуратуры и МВД 16:17, Общество 2 401
МИД Германии стремится сохранить ядерную сделку с Ираном 16:16, В мире 1 037
Наталья Шаровская: Процветающий Азербайджан - это заслуга Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой 16:15, Политика 1 793
В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с опасным заболеванием 16:00, Общество 1 240
В Казахстане охрана «КазМедиаЦентра» напала на журналиста 15:50, В мире 998
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск 15:46, В мире 992
В Сети появилось фото убийцы Нармин Гулиевой 15:41, Общество 2 983
Самолет Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье 15:34, В мире 1 194
Закир Гасанов на переговорах с послом Болгарии 15:32, Политика 980
В Баку ускорили ввод в эксплуатацию многоэтажных зданий 15:26, Общество 1 478
Цукерберг рассказал, чего ждет от ближайшего десятилетия 15:21, Технологии 1 056
Меган Маркл покинула Великобританию 15:12, В мире 1 553
США нанесли удар по позициям «Хезболлы» на востоке Сирии 15:07, В мире 1 233
Пашинян готовит масштабную провокацию против Азербайджана - в самом центре Еревана 15:05, Политика 1 792
В Стамбуле произошел пожар в одной из частных школ - ВИДЕО 15:02, В мире 1 210
Подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой сознался в преступлении 14:50, Общество 6 041
В Центрально-Африканской Республике из изгнания вернулся бывший президент страны 14:46, В мире 1 245
Канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования катастрофы Boeing-737 14:40, В мире 1 243
Азербайджанские повара стали лучшими на Международном чемпионате кулинарии - ФОТО 14:35, Общество 1 659
Сотням граждан, добровольно вернувшимся в Азербайджан, оказана помощь 14:30, Общество 1 723
Названа дата вскрытия черных ящиков потерпевшего в Тегеране катастрофу самолета 14:21, В мире 1 415
Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США 14:20, В мире 1 318
В Бишкеке будет построен Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 14:15, Общество 1 459
В этой части Баку меняется направление движения транспорта 14:06, Общество 2 096
В Филармонии праздничным концертом отметили Рождество Христово - ФОТО 14:01, Культура 1 419
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему - ФОТО 13:57, Общество 2 182
Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air 13:51, В мире 1 656
Иран заявил о готовности отправить черные ящики украинского самолета в Россию 13:46, В мире 1 572
В Баку снова будет дождливо 13:42, Общество 8
Центробанк Азербайджана огласил планы по денежно-кредитной политике на текущий год 13:37, Экономика 1 633
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 13:30, Культура 1 572
В 2020 году в Азербайджане снова вырастут пенсии и зарплаты 13:25, Экономика 4 085
Агентство по развитию МСБ Азербайджана запустит образовательную онлайн-платформу 13:19, Экономика 1 593
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму 13:13, В мире 1 696
Следствие намерено передать в суд дело Сержа Саргсяна 13:09, В мире 1 693
Одноклассник отца убитой Нармин дает показания в полиции - Подробности от родственников 13:05, Общество 2 468
Агрессия - это все, на что способна азербайджанская оппозиция - "Политшоу представляет" - Видеопроект 13:01, Политика 1 628
Сиявуш Новрузов: Радикальная оппозиция пытается политизировать даже ДТП 12:59, Политика 1 626
В Турции произошло второе столкновение морских судов 12:56, В мире 1 820
Госсекретарь США назвал новую причину падения украинского самолета 12:53, В мире 2 026
Великобритания подготовила новые санкции против России 12:49, В мире 1 749
Оперные звезды Германии, России, Грузии и Азербайджана выступят в спектакле «Паяцы» 12:45, Культура 1 710
МВД опровергло информацию о задержании убийцы малолетней Нармин 12:33, Общество 2 781
Этой ночью произойдет первое лунное затмение года 12:31, Общество 1 988
Армяне пытаются устроить в США второй Карабах - сепаратистская сеть в Калифорнии 12:26, Политика 2 486
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико - ФОТО 12:21, В мире 1 964
Швеция окажет помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране 12:10, В мире 1 830
В Канаде экстренно сел самолет израильской авиакомпании 12:04, В мире 1 909
СМИ: Задержан предполагаемый убийца малолетней девочки в Товузе 11:59, Общество 11 726
Бакинцы отметили 75-летие народного артиста России Максима Дунаевского - ФОТО 11:51, Культура 1 927
Названы сроки открытия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в Азербайджане 11:37, Политика 1 903
Трамп допустил, что Иран при нанесении удара пытался минимизировать ущерб для США 11:34, В мире 2 147
Началась необъявленная Третья мировая война - Нуман Куртулмуш 11:30, В мире 2 406
В Баку увеличено количество подготовительных групп в школах 11:26, Общество 2 147
Иран может создать ядерное оружие в ближайшие два года - МИД Франции 11:16, В мире 2 148
Азербайджан приостановил импорт птицеводческой продукции из Польши - Причина 11:11, Экономика 2 281
В бакинском поселке сохраняется активность оползневой зоны 10:58, Общество 2 270
В Австралии закрылись несколько посольств из-за лесных пожаров 10:55, В мире 2 189
Российский танкер столкнулся с турецкой лодкой - ВИДЕО 10:51, В мире 2 440
Опубликованы новые кадры падения украинского лайнера в Иране - ВИДЕО 10:47, В мире 3 043
В России вертолет совершил аварийную посадку 10:30, В мире 2 288
«Работа, я тебя люблю»: последний пост стюардессы упавшего в Иране украинского лайнера - ВИДЕО 10:26, В мире 3 264
Samsung защитила SSD-накопитель сканером отпечатков 10:23, Технологии 2 185
В Сеуле прошла акция против "войны США с Ираном" 10:19, В мире 2 317
В Азербайджане завершается срок подачи документов в ОИК кандидатами в депутаты 10:12, Политика 2 240
Последние данные по ценам на азербайджанскую нефть 10:08, Экономика 2 876
Выделены места для проведения агитации на внеочередных выборах в парламент Азербайджана 10:03, Политика 2 266
В Азербайджане подешевели эти драгметаллы 10:00, Экономика 2 932
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 09:55, Политика 2 334
Представители Южной Кореи и США обсудят ядерную проблему КНДР 09:50, В мире 2 412
В Австралии массивный лесной пожар охватил площадь более 500 тыс. га 09:46, В мире 2 388
Американская компания подала иск на Apple 09:42, В мире 2 433
Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing 09:38, В мире 2 415
В Турции задержан разыскиваемый Интерполом террорист 09:33, В мире 2 502
Кадры, снятые за секунды до падения Boeing в Иране - ВИДЕО 09:30, В мире 6 420
Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран 09:28, В мире 2 448
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit 09:23, В мире 2 449
Японские власти требуют от Интерпола выдать ордер на арест супруги Карлоса Гона 09:19, В мире 2 485
ЕС готов предоставить Азербайджану новые технологии - в сфере возобновляемой энергетики 09:12, Экономика 2 894
Иран направил в ИКАО предварительный отчет о катастрофе украинского лайнера 09:08, В мире 2 605
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin Alay komandiri işdən çıxarılıb 09:04, Azərbaycanca 3 901
Акции Boeing подорожали после заявления Трампа 09:02, В мире 2 700
28 стран ЕС обсудят на экстренном заседании ситуацию вокруг Ирана 08:52, В мире 2 599
Samsung раскрыла характеристики Galaxy Tab S6 - первый 5G планшет - ФОТО 08:43, Технологии 2 619
Трамп сказал, при каких условиях "очень быстро" снимет санкции с Ирана 08:37, В мире 2 944
Пиратская боль Али Керимли: Европарламент отказался - а Азербайджан и не предлагал 08:30, Политика 3 064
В Москве разыскивают гражданина Китая, который убил азербайджанца 08:21, Общество 3 566
Иран призвал США не распространять ложь о крушении Boeing 08:12, В мире 2 878
50 manatı ödəməsək, nə qədər cərimə yığılacaq? 08:08, Azərbaycanca 3 697
Баку и Москва продолжат интенсивно наращивать сотрудничество и в 2020 году - Российский эксперт специально для Day.Az 08:00, Политика 2 878
НАТО должны заменить войска США на Ближнем Востоке - заявление Трампа 07:56, В мире 2 810
Роухани надеется, что США не сделают еще одну ошибку 07:33, В мире 2 938
Трагедия в Баку: погибли иностранные студентки - ФОТО - ВИДЕО 07:19, Общество 4 247
Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing 07:07, В мире 3 000
Помпео позвонил премьеру Ирака: США сделают все для защиты граждан двух стран 06:02, В мире 3 342
"Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz yerlərindən biridi" - Vaqner da Silva 05:30, Azərbaycanca 3 449
Зеленский пообещал помощь родным погибших в авиакатастрофе в Иране 04:28, В мире 3 752
Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах 03:01, В мире 4 481
Лейла Абдуллаева: У Азербайджана нет каких-либо обязательств перед Европарламентом 01:35, Политика 4 478
Президент Ильхам Алиев: Возобновляемая энергия является для нас сегодня одним из приоритетов в энергетическом секторе 00:37, Политика 19 579
Иран ответил на заявление Пентагона о сбитом Boeing-737 00:26, В мире 5 336
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения - ОБНОВЛЕНО 00:16, Политика 20 661
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing 737 00:12, В мире 5 014
Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России 9 января 23:53, В мире 5 043
В Мексике произошло извержение вулкана - столб пепла достиг высоты 3 км 9 января 23:34, В мире 4 939
Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны - ФОТО - ВИДЕО 9 января 23:22, Культура 4 968
Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США 9 января 23:07, В мире 5 050
Ильгар Велизаде: Кадровая политика Президента Ильхама Алиева - залог успешности проводимых в стране реформ 9 января 22:50, Политика 4 903
Иран по ошибке сбил украинский самолет - заявление Пентагона 9 января 22:43, В мире 5 756
Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном 9 января 22:31, В мире 5 071
В Испании впервые внедрили четырехдневную рабочую неделю 9 января 22:19, В мире 5 338
В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость 9 января 22:08, Технологии 5 076
В Иране началась расшифровка "черных ящиков" украинского Boeing 9 января 22:04, В мире 5 275
Момент взрыва на нефтезаводе "Лукойла" в России попал на видео 9 января 21:55, В мире 5 533
КАМАЗ заинтересован в поставках грузовиков нового поколения в Азербайджан 9 января 21:40, Экономика 5 462
Производство нефти на АЧГ достигло 500 миллионов тонн 9 января 21:30, Экономика 5 240
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара 9 января 21:10, В мире 5 598
В Академии наук Азербайджана произошли кадровые изменения 9 января 21:03, Общество 5 852
Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия 9 января 21:00, Общество 5 683
В России произошел взрыв и крупный пожар на нефтезаводе "Лукойла" 9 января 20:56, В мире 5 919
Германия рассчитывает продолжить участие в миссии в Ираке 9 января 20:52, В мире 5 313
Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из королевской экспозиции 9 января 20:48, В мире 5 427
Пенс: Трамп вскоре предложит союзникам США выйти из ядерной сделки с Ираном 9 января 20:41, В мире 5 298
В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud 9 января 20:33, Технологии 5 376
В Париже произошли столкновения между полицией и агрессивно настроенными протестующими 9 января 20:27, В мире 5 400
Хикмет Гаджиев: В XXI веке исторические границы государств не могут быть изменены силовым методом 9 января 20:19, Политика 5 250
Авиаперевозчики Турции возобновляют полеты в Иран и Ирак после суточного перерыва 9 января 20:10, В мире 5 406
Названы причины произошедшего в Баку оползня 9 января 20:04, Общество 6 306
ЧП в средней школе в Евлахе, есть пострадавший - ФОТО 9 января 19:53, Общество 5 691
Panasonic представила VR-очки в стиле стимпанк 9 января 19:43, Технологии 5 527
К Silk Way Business Aviation присоединилась компания с крупным уставным капиталом 9 января 19:28, Экономика 5 887
Закир Гаралов: Расследование убийства малолетней девочки в Товузе находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева 9 января 19:20, Политика 6 142
В Азербайджане отремонтировано еще одно буксирное судно 9 января 19:16, Экономика 5 709
В Азербайджане задержаны 14 человек, производящих контрафактный алкоголь 9 января 19:11, Общество 6 272
Ещё новости