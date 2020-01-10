https://news.day.az/society/1192908.html В Баку привезли автомобиль за 7 миллионов - ФОТО
В Баку привезли автомобиль за 7 миллионов - ФОТО
Примерно 10 дней назад в Баку привезли новый автомобиль марки "Bugatti Chiron".
Как передает Day.Az со ссылкой на azpolitika.info, завезенный в Баку автомобиль оценивается примерно в 7 миллионов манатов, учитывая налоговые сборы.
Отметим, что марка "Chiron", выпускаемая французской компанией "Bugatti", считается самым быстрым гиперкаром в мире.
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