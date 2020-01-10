Какой будет погода на выходные в Азербайджане? - Прогноз

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

На Большом и Малом Кавказе будут временами осадки, местами выпадет снег, а 12 января - преимущественно без осадков. Кое-где ожидается туман. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем 4-9 градусов тепла, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринской зоне преимущественно без осадков. Ночью 11 и утром 12 января местами ожидается дождь, на горных территориях снег. Температура воздуха составит ночью 2-5, днем 6 -11 градусов тепла, в горах ночью 0-3, днем 5-8 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне тоже преимущественно без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем 6-11 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской АР также преимущественно без осадков. Ночью 11 и утром 12 января в горных территориях ожидается снег. Температура воздуха ночью 1-6 градусов, в горах 8-11 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

В Баку завтра ожидается дождь, а 12 января - переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер 12 января сменится на умеренный южный. Температура воздуха ночью 2-6, днем 6-10 градусов тепла.