https://news.day.az/society/1193030.html В Азербайджане выпал снег - ФОТО
В Азербайджане выпал снег - ФОТО
С вечера вчерашнего дня в северном регионе Азербайджана изменились погодные условия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в некоторых населенных пунктах региона выпал снег.
Высота снежного покрова в селах Хыналыг и Грыз Губинского района составила 5 см, в селе Лаза Гусаркого района - 8 мм. Самая низкая температура зарегистрирована в селе Грыз Губинского района. Здесь температура достигла почти 12 градусов ниже нуля.
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