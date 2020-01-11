В Азербайджане выпал снег - ФОТО

С вечера вчерашнего дня в северном регионе Азербайджана изменились погодные условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в некоторых населенных пунктах региона выпал снег.

Высота снежного покрова в селах Хыналыг и Грыз Губинского района составила 5 см, в селе Лаза Гусаркого района - 8 мм. Самая низкая температура зарегистрирована в селе Грыз Губинского района. Здесь температура достигла почти 12 градусов ниже нуля.