https://news.day.az/society/1193030.html В Азербайджане выпал снег - ФОТО

В Азербайджане выпал снег - ФОТО

Общество, 11 января 2020 10:58 423

С вечера вчерашнего дня в северном регионе Азербайджана изменились погодные условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в некоторых населенных пунктах региона выпал снег.

Высота снежного покрова в селах Хыналыг и Грыз Губинского района составила 5 см, в селе Лаза Гусаркого района - 8 мм. Самая низкая температура зарегистрирована в селе Грыз Губинского района. Здесь температура достигла почти 12 градусов ниже нуля.

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