Прогноз погоды на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, ночью местами дождь, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Юго-западный ветер в течение дня будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 2-5, днем - 7-11 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана днем в основном без осадков, вечером местами ожидаются дожди. На некоторых горных территориях снег. Временами возможен туман, ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - от -2 до +3, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от -3 до +2 градусов.