https://news.day.az/society/1193119.html У дорожной полиции новая форма - ФОТО
У дорожной полиции новая форма - ФОТО
Сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции (ГДП) переходят на новую форму.
Как передает Day.Az, она уже выдана сотрудникам дорожно-патрульной службы Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, и уже в ближайшие дни они будут нести службу в новой, более современной форме.
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