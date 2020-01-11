У дорожной полиции новая форма - ФОТО

Сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции (ГДП) переходят на новую форму.

Как передает Day.Az, она уже выдана сотрудникам дорожно-патрульной службы Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, и уже в ближайшие дни они будут нести службу в новой, более современной форме.