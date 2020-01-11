На Бибиэйбатской дороге изменили движение транспорта - ФОТО

В целях обеспечения безопасного движения автобусов, а также других транспортных средств, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками, внесены изменения в движение на дороге в Бибиэйбат.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, для этого на территории совместно с Бакинским транспортным агентством были нанесены необходимые разметки.

Для обеспечения безопасного движения по дороге некоторое время назад была выделена одна из 2 полос для всех участников движения на въезде в город, а другая - только для автобусов, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками из города. Другие автотранспортные средства могут передвигаться по "20-му участку".

В целом, строительно-восстановительные работы на территории планируется завершить в I квартале 2020 года. Восстановление других полос движения будет возможно только после полного завершения работ на территории.