https://news.day.az/society/1193153.html Азербайджанские моряки спасли с тонущей лодки трех мигрантов - ФОТО

Азербайджанские моряки спасли с тонущей лодки трех мигрантов - ФОТО

Общество, 11 января 2020 17:00 541

Судно "Маэстро Ниязи", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и плавающее в международных водах, приняло участие в операции по спасению мигрантов, чья лодка потерпела крушение у берегов Греции в Ионическом море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО, сухогруз "Маэстро Ниязи", следовавший из российского порта Таганрог в албанский порт Дуррес и находившийся неподалеку от места крушения, отозвался на поступивший в 09:14 по местному времени сигнал SOS. Усилиями азербайджанских моряков были спасены три мигранта из Афганистана - Султани Джамшид, 1994 года рождения, Рзаи Джаббар, 2003 года рождения, Мохаммед Рашид, 1996 года рождения. Также было поднято из воды тело одного утонувшего.

Спасенные люди были обеспечены на борту судна горячим питанием и одеждой, а также другими необходимыми вещами.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Офис президента Украины опубликовал фото фрагментов сбитого Boeing 17:50, В мире 54
Айдын Мирзазаде: Успехи Азербайджана невыгодны радикальной оппозиции 17:38, Политика 145
"Международные авиалинии Украины" отреагировали на признание Ирана в уничтожении самолета 17:30, В мире 407
ЦИК Азербайджана отменил решение Окружной избирательной комиссии 17:17, Политика 323
Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам - ФОТО 17:11, Политика 301
Азербайджанские моряки спасли с тонущей лодки трех мигрантов - ФОТО 17:00, Общество 541
Парламент Ирана проведет открытое заседание по катастрофе украинского самолета 16:55, В мире 464
Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии 16:49, В мире 469
Закир Гасанов: Вооружение азербайджанской армии полностью позволяет обеспечить победу над противником - ФОТО 16:40, Политика 500
Floreal Flower Bar - Biz yeni loqo, yeni məkan və yeni konsepsiya ilə qarşınızdayıq - FOTO - VİDEO (R) 16:30, Общество 648
В Париже пока не получили данные черных ящиков сбитого в Иране Boeing 16:23, В мире 598
В Кремле проходят переговоры Путина и Меркель 16:11, В мире 665
Ливан лишили права голоса в ООН - Причина 16:05, В мире 767
Киев даст юридическую оценку крушению Boeing в Иране 15:52, В мире 753
На Бибиэйбатской дороге изменили движение транспорта - ФОТО 15:40, Общество 1 042
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Султану Омана 15:28, Политика 799
Зеленский обсудит уничтожение "Боинга" с Рухани и обратится к нации 15:18, В мире 1 065
В YARAT состоится показ картины "Шесть" 15:05, Культура 905
КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing 14:51, В мире 1 171
Интенсивная перестрелка на границе Азербайджана и Армении - Заявление 14:41, Политика 1 318
У дорожной полиции новая форма - ФОТО 14:34, Общество 1 804
"Азербайджан 2017" в ТОП-10 лучших Гран-при "Формулы-1" 14:26, Спорт 1 041
Twitter заблокировал аккаунт Али Хаменеи 14:21, В мире 1 214
"Большое, человеческое спасибо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за прекрасные условия для наших детей!" – репортаж из Детского психоневрологического центра - ФОТО - ВИДЕО 14:12, Политика 7 682
Фарид Шафиев встретился в Пекине со студентами, изучающими азербайджанский язык 13:53, Политика 1 217
Эмин Агаларов выступит с концертом в Лондоне 13:39, Культура 1 330
В ОАЭ объявили трехдневный траур после смерти султана Омана 13:35, В мире 1 527
Сотрудники МЧС Азербайджана примут участие в учениях за рубежом 13:31, Общество 1 406
Прогноз погоды на воскресенье 13:27, Общество 6
Android атакован известной группой хакеров 13:23, Технологии 1 298
Bu şəxslər ölkəmizin gələcəyi üçün təhlükədir - Aydın Quliyev 13:18, Azərbaycanca 1 531
Верховный лидер Ирана приказал опубликовать данные о сбитом Boeing 13:10, В мире 1 633
В минувшем году тысячи азербайджанцев были обеспечены средствами реабилитации 13:04, Общество 1 468
Генпрокуратура Ирана настаивает на установлении лиц, сбивших украинский самолет 13:00, В мире 1 625
В Баку осушено озеро 12:55, Общество 2 045
Черный ящик со сбитого украинского самолета отправят во Францию 12:51, В мире 1 523
В Стамбуле горит текстильная фабрика 12:47, В мире 1 565
"Международные авиалинии Украины" прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing 12:43, В мире 1 759
Джастин Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Иране 12:38, В мире 1 557
КНДР: диалога с США о снятии части санкций не будет 12:34, В мире 1 536
Азербайджанская продукция будет представлена на выставке в Германии 12:30, Экономика 1 587
Пять стран создали группу помощи родным погибших в катастрофе в Иране 12:25, В мире 1 615
Пожары превратили небо Австралии во флаг аборигенов - ФОТО 12:21, В мире 1 681
В Москве задержаны и отменены десятки рейсов 12:16, В мире 1 998
В США признали Су-57 небоеспособным 12:11, В мире 1 785
Зеленский надеется на расследование катастрофы в Иране без задержек 12:05, В мире 1 620
Радикальная оппозиция в Азербайджане политизирует бытовые случаи из-за отсутствия аргументов 12:00, Политика 1 636
Опубликовано точное расписание Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2020 - ФОТО 11:56, Общество 2 103
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит тысячи сотрудников 11:51, В мире 1 741
У резиденции Трампа во Флориде задержали иранца с мачете 11:46, В мире 1 718
В США оштрафовали Boeing на 5 млн долларов 11:42, В мире 1 736
Он не знает элементарных вещей - жесткий ответ Пашиняну от грузинского министра 11:38, Политика 3 024
В Мексике 12-летний подросток убил учительницу и застрелился 11:33, В мире 1 791
16 лучших продуктов выставки CES 2020 11:28, Технологии 1 731
Оттава требует, чтобы Вашингтон объяснил убийство Сулеймани 11:23, В мире 1 878
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 11:18, Экономика 1 825
Очередной шаг по улучшению оснащения азербайджанской армии: открыты новые склады - ФОТО - ВИДЕО 11:13, Политика 1 939
Зеленский потребовал извинений и компенсации от Ирана 11:09, В мире 2 161
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 11:04, Экономика 1 918
В Азербайджане выпал снег - ФОТО 10:58, Общество 2 493
Риад Маммадов представит в Москве уникальный проект, посвященный "1001 ночи" 10:47, Культура 1 912
Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией 10:45, В мире 1 978
В Таиланде грабитель открыл беспорядочный огонь в торговом центре, есть жертвы - ВИДЕО 10:39, В мире 2 070
Центробанк Азербайджана получил новые полномочия 10:33, Экономика 2 073
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани 10:27, Технологии 1 995
Новый султан Омана принес присягу 10:20, В мире 2 169
ВС Армении обстреляли ряд населенных пунктов Азербайджана 10:15, Политика 2 003
Опубликованы кадры с места, где обвиняемый держал убитую Нармин - ВИДЕО 10:05, Общество 3 587
В Филармонии состоится концерт в память о музыкантах 09:53, Культура 2 128
Зариф: К крушению украинского самолета привела человеческая ошибка 09:52, В мире 2 407
Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион на платформе Bloomberg 09:47, Экономика 2 121
Сегодня в Азербайджане подведут итоги голосования на муниципальных выборах 09:42, Политика 2 105
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму 09:38, Экономика 2 196
В Азербайджане запустят систему мгновенных платежей в non-stop режиме 09:32, Экономика 2 236
Посмотрите, какие испытания на прочность прошел этот чемодан - ФОТО - ВИДЕО (R) 09:30, Туризм 2 305
Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing 09:25, В мире 2 661
Канада направит в Австралию десятки специалистов для тушения лесных пожаров 09:20, В мире 2 269
Жуткое ДТП в Индии, более 20 погибших 09:13, В мире 2 287
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан 09:08, В мире 2 356
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса 09:02, В мире 2 759
Украинский Boeing был сбит - заявление Генштаба Ирана - ФОТО - ВИДЕО 08:46, В мире 14 726
Умер султан Омана 08:38, В мире 2 538
Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование конфликта на Украине 07:50, В мире 2 637
Washington Post: США пытались уничтожить еще одного иранского военачальника - секретная операция 07:34, В мире 2 951
Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику 07:25, В мире 2 793
В Венесуэле 18 человек обвиняются в нападении на воинскую часть 07:11, В мире 2 747
В Азербайджане можно было наблюдать первое лунное затмение 2020 года 02:33, Общество 4 103
Азербайджан делает ставку на возобновляемую энергетику - перспективы на сотни миллионов долларов 02:13, Политика 4 190
Чингиз Абдуллаев: Убежден, что революционные реформы 2019 года скажутся в нашей повседневной жизни 01:46, Политика 4 179
Иранский генерал Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США - заявление Трампа 00:10, В мире 4 879
История роковых ошибок: случайно сбитые авиалайнеры 00:05, В мире 4 983
Главы МИД стран ЕС призвали Иран вернуться к ядерной сделке 10 января 23:09, В мире 4 772
В Баку обнаружили неизвестный указ османского султана Сулеймана Великолепного - ФОТО 10 января 23:05, Общество 11 023
Almaniyada türkdilli məktəblər açılacaq 10 января 22:54, Azərbaycanca 5 131
АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство 10 января 22:17, Экономика 5 186
Авторитетное издание из ОАЭ в восторге от Шеки и узоров "Шебеке" - ФОТО 10 января 21:46, Туризм 5 433
Искаженную карту Азербайджана удалили с сайта проекта Евросоюза - ЗАЯВЛЕНИЕ - ФОТО 10 января 21:43, Политика 5 389
США приостановили полеты на Кубу 10 января 20:53, В мире 5 486
Беларусь ввела налог на транзит нефти 10 января 20:42, В мире 5 435
Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики 10 января 20:33, В мире 5 319
США ввели санкции против 17 компаний из Ирана 10 января 20:20, В мире 5 368
Огтай Гюльалыев вновь прооперирован 10 января 20:09, Общество 5 648
Какой будет погода на выходные в Азербайджане? - Прогноз 10 января 20:01, Общество 5 831
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск 10 января 19:55, В мире 5 423
Отношения Турция-Россия-Азербайджан могут выйти на новый уровень - в ближайшем будущем 10 января 19:43, Политика 5 532
Назначен новый заведующий отделом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР 10 января 19:38, Политика 5 255
Анкара и Баку будут бороться с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана 10 января 19:33, Политика 5 303
Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье 10 января 19:25, В мире 5 646
Помпео посетит Украину - Названа дата 10 января 19:14, В мире 5 470
Госагентство по обязательному медстрахованию рассказало о потупивших обращениях 10 января 19:00, Общество 5 804
Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече - ФОТО 10 января 18:46, Технологии 5 532
В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 10 января 18:34, Политика 5 523
Иран может получить ядерное оружие в течение 2 лет 10 января 18:30, В мире 5 765
Беларусь приостановила экспорт собственной нефти 10 января 18:16, В мире 5 723
США предложили Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране 10 января 18:04, В мире 5 734
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing 10 января 17:50, В мире 6 216
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агсу 10 января 17:44, Политика 5 632
Известна дата следующей министерской встречи ОПЕК+ 10 января 17:39, В мире 5 781
Баба Везироглу награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева 10 января 17:27, Политика 5 825
Служба “Детская горячая линия”, функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращение в 2019 году (R) 10 января 17:20, Экономика 5 858
На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба 10 января 17:12, В мире 6 055
США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране 10 января 17:06, В мире 6 093
Карлос Гон заявил, что у него есть документы, подтверждающие невиновность 10 января 16:55, В мире 5 961
Эльман Рустамов рассказал о курсе маната в 2020 году 10 января 16:42, Экономика 7 278
Дорожная полиция обратилась к владельцам неисправных транспортных средств 10 января 16:37, Общество 6 510
Состоялась презентация проекта электронной библиотеки "Азербайджанская диаспора" - ФОТО 10 января 16:26, Политика 6 078
Задержан убийца Нармин Гулиевой - заявление Генпрокуратуры и МВД 10 января 16:17, Общество 8 818
МИД Германии стремится сохранить ядерную сделку с Ираном 10 января 16:16, В мире 6 243
Наталья Шаровская: Процветающий Азербайджан - это заслуга Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой 10 января 16:15, Политика 10 498
В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с опасным заболеванием 10 января 16:00, Общество 6 778
В Казахстане охрана «КазМедиаЦентра» напала на журналиста 10 января 15:50, В мире 6 195
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск 10 января 15:46, В мире 6 194
В Сети появилось фото убийцы Нармин Гулиевой 10 января 15:41, Общество 9 007
Самолет Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье 10 января 15:34, В мире 6 413
Закир Гасанов на переговорах с послом Болгарии 10 января 15:32, Политика 6 141
В Баку ускорили ввод в эксплуатацию многоэтажных зданий 10 января 15:26, Общество 7 732
Цукерберг рассказал, чего ждет от ближайшего десятилетия 10 января 15:21, Технологии 6 259
Меган Маркл покинула Великобританию 10 января 15:12, В мире 7 043
США нанесли удар по позициям «Хезболлы» на востоке Сирии 10 января 15:07, В мире 6 463
Пашинян готовит масштабную провокацию против Азербайджана - в самом центре Еревана 10 января 15:05, Политика 7 760
В Стамбуле произошел пожар в одной из частных школ - ВИДЕО 10 января 15:02, В мире 6 449
Подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой сознался в преступлении 10 января 14:50, Общество 12 780
В Центрально-Африканской Республике из изгнания вернулся бывший президент страны 10 января 14:46, В мире 6 439
Канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования катастрофы Boeing-737 10 января 14:40, В мире 6 410
Азербайджанские повара стали лучшими на Международном чемпионате кулинарии - ФОТО 10 января 14:35, Общество 9 450
Сотням граждан, добровольно вернувшимся в Азербайджан, оказана помощь 10 января 14:30, Общество 7 263
Названа дата вскрытия черных ящиков потерпевшего в Тегеране катастрофу самолета 10 января 14:21, В мире 6 603
Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США 10 января 14:20, В мире 6 487
В Бишкеке будет построен Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 10 января 14:15, Общество 6 708
В этой части Баку меняется направление движения транспорта 10 января 14:06, Общество 7 894
Ещё новости