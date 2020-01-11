https://news.day.az/society/1193161.html Азербайджанские пограничники пресекли незаконное пересечение госграницы - ФОТО
Азербайджанские пограничники пресекли незаконное пересечение госграницы - ФОТО
Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает оперативно-розыскные и погранично-охранные мероприятия для обеспечения безопасности государственных границ.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГПС, в результате бдительности и профессионализма сотрудников Службы в последние дни пресечено 13 попыток незаконного пересечения государственной границы Азербайджана, у двух человек обнаружены наркотики, установлены 11 фактов фальсификации документов.
В отношении задержанных лиц предприняты соответствующие меры.
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