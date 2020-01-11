Суд вынес решение по делу убийцы Нармин Гулиевой

В отношении Сулейманова Илькина Ибрагим оглу, подозреваемого в убийстве десятилетней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Как сообщили Trend в субботу в Товузском районном суде, в зале суда Сулейманов в очередной раз признался в содеянном, передает Day.Az .