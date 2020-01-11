Кабмин утвердил Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию

Кабинет Министров Азербайджанской Республики утвердил Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию разработан на основании статьи 15-17.4 Закона Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" и устанавливает список и тарифы медицинских услуг, оказываемых гражданам в рамках обязательного медицинского страхования. Медицинские услуги оказываются населению в рамках обязательного медицинского страхования (за исключением скорой и неотложной медицинской помощи) в соответствии с данным законом в медицинских учреждениях, заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и (или) по направлению этих учреждений.

Медицинские услуги, включенные в Пакет услуг, охватывают скорую и неотложную медицинскую помощь, первичные услуги в сфере здравоохранения, специализированную амбулаторную помощь, стационарную медицинскую помощь.