https://news.day.az/society/1193202.html В Баку столкнулись дорогие автомобили, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку столкнулись дорогие автомобили, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух дорогих автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авария зафиксирована вечером в Ясамальском районе на улице Шефаята Мехдиева, где столкнулись "Range Rover" и "Mercedes".
По словам очевидцев, ДТП произошло в результате того, что один автомобиль не уступил дорогу другому. Сообщается пострадавших.
На место происшествия прибыла карета скорой помощи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре