В Баку столкнулись дорогие автомобили, есть пострадавшие - ФОТО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух дорогих автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авария зафиксирована вечером в Ясамальском районе на улице Шефаята Мехдиева, где столкнулись "Range Rover" и "Mercedes".

По словам очевидцев, ДТП произошло в результате того, что один автомобиль не уступил дорогу другому. Сообщается пострадавших.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи.