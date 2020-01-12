https://news.day.az/society/1193210.html На дороге Баку-Губа произошло жуткое ДТП - автомобиль разорвало на части - ФОТО

На дороге Баку-Губа произошло жуткое ДТП - автомобиль разорвало на части - ФОТО

Общество, 12 января 2020 07:21 171

На автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали, проходящем по территории села Ситалчай Хызинского района, автомобиль марки "ВАЗ 2107" потерял управление и врезался в ограждение.

В результате аварии 5 человек, находившихся в машине, получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу скорой помощи. Установлены личности двух из них - это Абдуллаева Илаха Адалят гызы (1990 г.р.) и Гараева Имарат Мухаммед гызы (1959 г.р.).

По факту проводится расследование. 

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