https://news.day.az/society/1193464.html МЧС Азербайджана выдало положительные заключения по сотням зданий
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения по сотням зданий
МЧС Азербайджана вынесло положительное заключение по 351 зданию (комплексу) на 73 979 квартир общей площадью 7 321 354 метров, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.
Составленные документы и заключения о готовности к эксплуатации 320 зданий в Баку, 19 - в Абшеронском районе, двум - в Сумгайыте, семи - в Гяндже, по одному - в городах Мигячевир и Лянкяран и Зардабском районе, были представлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре, а также в Исполнительную власть Абшеронского, Зардабского районов и в ИВ Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира и Лянкярана.
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