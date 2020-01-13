МЧС Азербайджана выдало положительные заключения по сотням зданий

МЧС Азербайджана вынесло положительное заключение по 351 зданию (комплексу) на 73 979 квартир общей площадью 7 321 354 метров, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.

Составленные документы и заключения о готовности к эксплуатации 320 зданий в Баку, 19 - в Абшеронском районе, двум - в Сумгайыте, семи - в Гяндже, по одному - в городах Мигячевир и Лянкяран и Зардабском районе, были представлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре, а также в Исполнительную власть Абшеронского, Зардабского районов и в ИВ Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира и Лянкярана.