https://news.day.az/society/1193472.html В минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана новое назначение

В минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана новое назначение

Общество, 13 января 2020 11:57 438

Эльшан Аллахвердиев назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан Агентства DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на минтруда.

До этого Аллахвердиев был пресс-секретарем упраздненной ранее Палаты по надзору над финансовыми рынками.

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