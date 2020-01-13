В минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана новое назначение

Эльшан Аллахвердиев назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан Агентства DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на минтруда.

До этого Аллахвердиев был пресс-секретарем упраздненной ранее Палаты по надзору над финансовыми рынками.