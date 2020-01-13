https://news.day.az/society/1193472.html В минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана новое назначение
В минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана новое назначение
Эльшан Аллахвердиев назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан Агентства DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на минтруда.
До этого Аллахвердиев был пресс-секретарем упраздненной ранее Палаты по надзору над финансовыми рынками.
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