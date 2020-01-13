https://news.day.az/society/1193487.html В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов армии - ФОТО
В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов армии - ФОТО
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020 год, проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.
Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин.
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