В Баку отремонтированы десятки эскалаторов в пешеходных переходах - ФОТО

В минувшем году были отремонтированы и восстановлены 43 эскалатора в надземных и подземных переходах в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"В случае выхода из строя эскалаторов в подземных и надземных пешеходных переходах бригады Госагентства автомобильных дорог Азербайджана выполняют ремонт на месте и в кратчайшие сроки", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в случае, когда необходимо заменить какие-либо детали, их заказывают из-за рубежа, и ремонтируют эскалатор сразу по их прибытии.

"С начала 2020 года вышедшие из строя эскалаторы были отремонтированы в районе круга "Азнефть", у станции метро"Сахиль" и в поселке Баилово", - говорится в сообщении.