https://news.day.az/society/1193520.html Завтра в Баку ожидается до 10 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается до 10 градусов тепла

Общество, 13 января 2020 13:33 103

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами туман. Ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем - 7-11 градусов тепла, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 774 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный.

Ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 1-6, на высокогорных территориях - 10-15 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

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