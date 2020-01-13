В Азербайджане более 10 тыс. лиц с инвалидностью получили помощь в центрах реабилитации
В 2019 году в центрах реабилитации министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана услуги были оказаны 10 457 лицам с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
8101 из них реабилитационные услуги были оказаны в стационаре, остальным - амбулаторно.
В ноябре прошлого года в эксплуатацию были сданы региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью в Евлахе и Нафталане, Лечебный пансионат в Мардакане, а в декабре, после капитального ремонта и реконструкции - Протезно-ортопедический реабилитационный центр.
В настоящее время проводятся капитальный ремонт и реконструкция Лечебного пансионата для лиц с инвалидностью в Шагане, а также центров реабилитации в гг. Сумгайыт, Шеки, Ширван, Лянкяран и Хачмаз.
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