Названы сроки завершения строительства основной части дороги Баку-Губа-госграница с Россией

Государственная политика по финансированию модернизации дорожной инфраструктуры в Азербайджане останется неизменной и в 2020-м году. Об этом сообщили Trend в Госагентстве автомобильных дорог, передает Day.Az.

Как говорится в сообщении, в результате этой политики в 2019-м году были проведены строительные и реконструкционные работы по 54-м проектам.

Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных в 2019-м году автомобильных дорог, проспектов и улиц составляет 1376,6 километра.

Агентство продолжит широкомасштабные работы по реконструкции магистральных, республиканских и местных автомобильных дорог, определенных в качестве основного приоритета бюджетного финансирования строительства автомобильных дорог в 2020 году.

Согласно этим проектам, охватывающим 30 регионов Азербайджана, а также 12 районов Баку, будет реализовано более 50 проектов дорожной инфраструктуры по модернизации и строительству дорог протяженностью около 1000 километров.

Также в этом году будут завершены работы по строительству большей части 152-километровой магистрали международного значения М-1 Баку-Губа-госграница с Россией.