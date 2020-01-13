На одном из проспектов Баку будет снижен скоростной лимит

На проспекте Гейдара Алиева допустимая скорость будет снижена до 110 км/ч , сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, на первых двух полосах движения скорость будет снижена с целью повышения уровня безопасности дорожного движения.

В связи с этим на других полосах движения пределы скорости будут регулироваться соответственно. В связи с этим Бакинское транспортное агентство положительно отреагировало на обращение Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров. 17 февраля 2020 года будет обеспечено снижение скоростных пределов. А до этого будут решены необходимые технические вопросы.

"Мы просим наших водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения", - отмечается в сообщении.