В Баку уволен педагог, избивший школьника

Учитель средней школы № 169 Ибрагим Джафаров был уволен с работы в соответствии с пунктом "ç" статьи 70 Трудового кодекса за избиение учащегося VI класса (имя ученика не упоминается по соответствующим причинам) и другие серьезные недочеты, допущенные при выполнении своих обязанностей по трудовому договору, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

И.Джафаров начал свою деятельность в школе с 2019-2020 учебного года. За это время его грубое отношение к ученикам и учителям в школе стало поводом серьезного недовольства со стороны родителей и педагогического персонала, на него в руководство школы неоднократно поступали жалобы. Руководство несколько раз делало ему устное предупреждение. За грубое нарушение требований статьи 10 Трудового кодекса и "правил этического поведения учителей" в октябре 2019 года И.Джафаров получил выговор.

Несмотря на это, 19 декабря 2019 года во время урока он избил ученика VI класса. В связи с этим родители ученика обратились в службу 102 Министерства внутренних дел, школьник был направлен на медицинскую экспертизу. В прокуратуре Сабунчинского района и в 13 отделении Сабунчинского района в отношении И.Джафарова начато соответствующее расследование.