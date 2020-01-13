https://news.day.az/society/1193639.html В Баку уволен педагог, избивший школьника

В Баку уволен педагог, избивший школьника

Общество, 13 января 2020 17:31 140

Учитель средней школы № 169 Ибрагим Джафаров был уволен с работы в соответствии с пунктом "ç" статьи 70 Трудового кодекса за избиение учащегося VI класса (имя ученика не упоминается по соответствующим причинам) и другие серьезные недочеты, допущенные при выполнении своих обязанностей по трудовому договору, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

И.Джафаров начал свою деятельность в школе с 2019-2020 учебного года. За это время его грубое отношение к ученикам и учителям в школе стало поводом серьезного недовольства со стороны родителей и педагогического персонала, на него в руководство школы неоднократно поступали жалобы. Руководство несколько раз делало ему устное предупреждение. За грубое нарушение требований статьи 10 Трудового кодекса и "правил этического поведения учителей" в октябре 2019 года И.Джафаров получил выговор. 

Несмотря на это, 19 декабря 2019 года во время урока он избил ученика VI класса. В связи с этим родители ученика обратились в службу 102 Министерства внутренних дел, школьник был направлен на медицинскую экспертизу. В прокуратуре Сабунчинского района и в 13 отделении Сабунчинского района в отношении И.Джафарова начато соответствующее расследование.

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