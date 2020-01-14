https://news.day.az/society/1193862.html Трагедия в Азербайджане, скончался 10-летний ребенок

Трагедия в Азербайджане, скончался 10-летний ребенок

Общество, 14 января 2020 12:48 165

В Балакене умер школьник.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел 13 января в городе Балакен. Житель города, 10-летний Туран Турал оглу Махатов с простудой и высокой температурой был доставлен в центральную районную больницу. Там он был обследован, ему поставили капельницу. После этого сердцебиение ребенка участилось. Из-за ухудшения состояния пациента было принято решение срочно доставить его в Баку. 

Однако в дороге ему стало хуже, и он был доставлен в Шекинскую больницу. Врачам не удалось спасти его.

Т.Махатов учился в 3-м классе.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Усиление альянса на Ближнем Востоке обсуждается на политическом уровне - НАТО 13:01, В мире 41
Великобритания не ожидает дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана - заявление Джонсона 12:54, В мире 109
В Азербайджане незаконно уволенные сотрудники восстановлены на прежней работе 12:50, Общество 162
В Австралии с воздуха сбросили пищу пострадавшим при пожарах животным - ВИДЕО 12:46, В мире 175
Император Японии совершит свой первый зарубежный госвизит - названа страна 12:44, В мире 195
Серьезная уязвимость в TikTok - Предупреждение пользователей 12:37, Технологии 207
Азербайджан увеличил экспорт газа в 2019 году 12:32, Экономика 244
В Баку проводятся подготовительные работы в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 12:30, Общество 284
Для расследования авиакатастрофы под Тегераном создадут отдельную структуру 12:25, В мире 306
Kontakt Home haqqında yalan məlumatlar yayan bəzi saytlar barədə Mətbuat Şurasına və hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət ünvanladı (R) 12:22, Azərbaycanca 319
Армянские националисты, избивая, насильно выгоняли из домов азербайджанцев – свидетель событий 1988 года 12:19, Политика 346
Bolkartlılar alış-veriş etdi, Bank of Baku uşaqları sevindirdi (R) 12:15, Azərbaycanca 343
Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Ирана - заявление Лаврова 12:12, В мире 391
Автобус с людьми провалился под землю в Китае - ВИДЕО 12:09, В мире 433
Власти Ирана провели аресты по делу о сбитом самолете 12:06, В мире 519
Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил 2-километровый столб пепла 11:56, В мире 414
Дональд Трамп впервые посетит Индию 11:44, В мире 534
В Театре оперы и балета покажут оперу «Кармен» 11:35, Культура 519
Газета армян России "Еркрамас" в роли пятой колонны Запада 11:31, Политика 609
Успешные реформы Президента Ильхама Алиева в разы увеличат благосостояние граждан страны 11:23, Политика 577
У нового Samsung Galaxy S20 будет больше памяти, чем у ПК 11:15, Технологии 671
Премьер Албании: TAP - один из стратегических проектов в Европе 11:09, Экономика 644
США представили Лондону техническое досье на Huawei 11:06, В мире 696
Китай установил новый рекорд импорта нефти 11:01, В мире 708
Windows 7 признали опасной 10:55, Технологии 758
Армянская провокация против всемирно известного азербайджанского певца - Манташьян против Юсифа Эйвазова - ФОТО 10:51, Политика 1 352
Пожар в жилом доме в Турции, есть погибшие - ФОТО 10:45, В мире 786
Nissan опроверг слухи о разработке плана по выходу из альянса с Renault и Mitsubishi 10:39, В мире 734
КНДР призвала граждан готовиться к "смертельной битве" 10:30, В мире 932
Обнародовано содержание Пакета обязательного медстрахования в Азербайджане 10:19, Общество 1 244
В Петербурге с рельсов сошли пять цистерн с топливом 10:14, В мире 832
На Каспии произошло землетрясение 10:10, Общество 904
Prezident İlham Əliyevdən nazirə irad: “Mən sadə sual verirəm, sən başlayırsan leksiya oxumağa” - VİDEO 10:10, Azərbaycanca 1 279
В Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня 10:02, В мире 916
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 09:56, Политика 901
Золото в Азербайджане подешевело 09:49, Экономика 1 035
Трамп планирует направить миллиарды долларов на ограждение на границе с Мексикой 09:44, В мире 964
В Азербайджане изменен порядок приема в магистратуру 09:40, Общество 1 113
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Хошбахта Юсифзаде с 90-летием 09:34, Политика 6 110
Китай закупит американские товары на $200 млрд 09:31, В мире 1 056
Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию 09:25, В мире 1 078
Ливан восстановил право голоса в ООН 09:19, В мире 1 061
США призывают другие страны не допускать Huawei к созданию сетей 5G 09:13, В мире 1 132
Роботы оставят финансистов без денег 09:06, Экономика 1 240
Apple отвергает обвинения властей США в деле о стрельбе на авиабазе 09:00, В мире 1 153
PlayStation 5 получит больше игр, чем Xbox 08:49, Технологии 1 177
Киев рассматривает вопрос о созыве Совбеза ООН в связи с крушением Boeing 08:36, В мире 1 232
Инфляция в Венесуэле превысила 7000% 08:24, В мире 1 299
"Барселона" расторгла контракт с главным тренером 08:11, Спорт 1 532
Молодой азербайджанец стал YouTube-блогером в Чехии и готовит фильм о Ходжалинском геноциде - ФОТО 08:00, Общество 1 791
Джастин Трюдо: США должны были предупредить Канаду об атаке на Сулеймани 07:43, В мире 1 474
Microsoft прекратила техподдержку Windows 7 07:31, Технологии 1 468
США назвали условия снятия санкций с Ирана 07:19, В мире 1 659
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов 07:07, В мире 1 598
Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке 06:01, В мире 1 865
В Токио произошло сильное землетрясение 04:29, В мире 2 382
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны 03:08, Политика 2 464
США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск 03:05, В мире 2 783
Президент Ильхам Алиев: Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным 03:00, Политика 2 454
Президент Ильхам Алиев: Наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе 02:50, Политика 12 877
Цена акции компании Tesla впервые превысила $500 02:01, Технологии 2 728
США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов 00:36, В мире 3 037
Обнародованы планы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию на 2020 год 00:15, Экономика 3 104
В России назвали причины, по которым Пашинян так яростно защищает фашистов - фильм Евгения Михайлова - ВИДЕО 13 января 23:50, Политика 4 463
ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! - ужасы армянского терроризма - ФОТО - ВИДЕО 13 января 23:45, Политика 3 802
В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing 13 января 23:41, В мире 3 594
Экипаж МКС ужаснулся тем, как горит Австралия - ФОТО из космоса 13 января 23:28, В мире 4 048
Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing 13 января 23:17, В мире 3 851
Ужесточен порядок приема в магистратуру по некоторым специальностям 13 января 22:56, Общество 3 688
Киев направил ноту Тегерану 13 января 22:49, В мире 3 586
ООН призвала к прозрачному расследованию крушения украинского Boeing 13 января 22:42, В мире 3 413
Один из сенаторов отказался от борьбы за пост президента США 13 января 22:35, В мире 3 474
Елизавета II поддержала решение принца Гарри 13 января 22:20, В мире 3 907
Яркий репортаж о Баку на крупнейшем индийском телеканале - ВИДЕО 13 января 22:13, Туризм 4 158
Из самолета Finnair выпал один из членов экипажа 13 января 22:01, В мире 3 869
Совбез ООН принял решение по Йемену 13 января 21:47, В мире 3 677
ДТП на крупном проспекте в Баку - образовалась пробка 13 января 21:33, Общество 4 321
Кабмин изменил правила приема в магистратуру 13 января 21:17, Общество 4 520
В трагическую ночь с 19 на 20 января главари Народного фронта прятались у родни и друзей - очевидец событий специально для Day.Az 13 января 21:00, Политика 4 678
Сергей Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве 13 января 20:51, В мире 3 935
Пять стран обсудят ход расследования авиакатастрофы под Тегераном - Названа дата 13 января 20:46, В мире 3 886
Xiaomi изобрела смартфон с тремя экранами 13 января 20:34, Технологии 4 009
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия 13 января 20:20, В мире 3 986
Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Ближнем Востоке 13 января 20:07, В мире 4 062
Экс-глава Renault Карлос Гон намерен через суд взыскать с компании свою пенсию 13 января 19:54, В мире 4 069
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке 13 января 19:40, В мире 4 150
Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства 13 января 19:34, Экономика 4 156
В браузере Firefox появилась новая возможность 13 января 19:27, Технологии 4 165
В Азербайджане нашли новые виды грибов 13 января 19:15, Общество 4 483
Бакинцы увидят бой МакГрегора и Серроне на ринге Лас-Вегаса (R) 13 января 19:13, Спорт 4 309
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром 13 января 19:02, В мире 4 356
Сумгайытские события были провокацией армянских националистов - Политолог 13 января 18:49, Политика 4 430
Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing 13 января 18:42, В мире 4 354
В Китае разбился учебный самолет, есть погибшие 13 января 18:30, В мире 4 356
Бахруз Гулиев: Радикальные группы изобличают получаемые ими гранты 13 января 18:17, Политика 4 337
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф" 13 января 18:14, Политика 4 417
Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 13 января 18:12, Политика 4 464
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии 13 января 18:03, В мире 4 511
Президент Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии 13 января 17:56, Политика 4 415
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани 13 января 17:54, В мире 4 543
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии 13 января 17:52, Политика 5 567
Минэкологии Азербайджана внесло ясность в вопрос вероятных пожаров в лесах 13 января 17:47, Общество 4 631
Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране 13 января 17:40, В мире 4 485
В Китае ввели в строй самый мощный в мире эсминец - ВИДЕО 13 января 17:34, В мире 5 275
Армянский беспредел в российском информационном пространстве 13 января 17:32, Политика 6 654
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 13 января 17:25, Культура 4 980
В Баку пройдет выставка "Кровавая память", посвященная трагедии 20 Января 13 января 17:13, Культура 4 577
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня 13 января 17:06, В мире 4 654
Иранского посла вызвали в МИД Британии 13 января 16:52, В мире 4 724
Суд отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу 13 января 16:41, В мире 4 815
ГЭЦ Азербайджана обратился к желающим работать на госслужбе 13 января 16:35, Общество 4 988
Минтруда увеличит количество электронных услуг 13 января 16:30, Экономика 4 806
Завершена расшифровка бортовых самописцев казахстанского самолета Bek Air 13 января 16:23, В мире 4 880
В WhatsApp рассылается опасный вирус - предупреждение 13 января 16:16, Технологии 5 226
Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад 13 января 16:12, В мире 4 895
"Я не могу ни с чем сравнить, с какой жестокостью убивали и выгоняли азербайджанцев из Армении" - очевидец погромов в Ереване 13 января 16:05, Политика 6 611
Heydər Əliyev yoluna sədaqətin bariz nümunəsi 13 января 15:38, Azərbaycanca 5 081
Муса Гасымлы: Cобытия в Сумгайыте были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа 13 января 15:28, Политика 4 959
На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат 13 января 15:21, В мире 5 256
В Израиле утонули несколько истребителей 13 января 15:13, В мире 5 491
США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности 13 января 15:05, В мире 5 218
Названы смартфоны с самыми плавными интерфейсами 13 января 15:01, Технологии 5 176
Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке - ФОТО 13 января 14:57, Общество 5 479
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года - ФОТО - ВИДЕО 13 января 14:55, Политика 25 828
На одном из проспектов Баку будет снижен скоростной лимит 13 января 14:53, Общество 5 509
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане 13 января 14:43, Общество 7 147
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране 13 января 14:39, В мире 5 603
Раскрыт секрет названия Xiaomi 13 января 14:35, Технологии 5 709
Издана 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 13 января 14:30, Политика 5 137
Boeing обрушит экономику США 13 января 14:25, В мире 5 417
Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault 13 января 14:21, Технологии 5 224
Новое правительство Испании принесло присягу 13 января 14:13, В мире 5 261
Во Франции аэротакси CityAirbus совершило первый полет 13 января 14:09, Технологии 5 403
В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы - ФОТО 13 января 14:05, Общество 5 886
Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом 13 января 14:01, В мире 5 365
Названы сроки завершения строительства основной части дороги Баку-Губа-госграница с Россией 13 января 13:57, Общество 5 797
В Азербайджане более 10 тыс. лиц с инвалидностью получили помощь в центрах реабилитации 13 января 13:54, Общество 5 448
Центробанк Азербайджана привлек у банков 150 млн 13 января 13:51, Экономика 5 397
Латвия планирует увеличить число своих солдат в Ираке 13 января 13:48, В мире 5 367
В Москве состоится презентация книги Максима Шевченко «Джемаль от А до Я» 13 января 13:44, В мире 5 526
Прогноз погоды на завтра 13 января 13:40, Общество 6
В Азербайджане созданы все условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями - ЦИК 13 января 13:36, Политика 5 385
В Баку отремонтированы десятки эскалаторов в пешеходных переходах - ФОТО 13 января 13:33, Общество 5 563
Обнародовано число наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 13 января 13:30, Политика 5 341
Муса Гулиев: Те, кто когда-то чуть не разрушил Азербайджан, теперь хотят провокаций и противостояния 13 января 13:27, Политика 5 348
Фонд Nargis и Samsung успешно завершили проект Technological Embrace - ВИДЕО 13 января 13:22, Политика 5 396
ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана 13 января 13:17, В мире 5 553
В Баку состоялось открытие выставки "Долина красок" - ФОТО 13 января 13:13, Культура 5 631
Беспорядки в Баку были организованы руководством СССР для оправдания бойни 20 января - Ризван Гусейнов 13 января 13:09, Политика 6 452
Microsoft рекомендует пользователям купить новый компьютер вместо обновления Windows 13 января 13:01, Технологии 5 688
Ещё новости