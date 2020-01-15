В Азербайджан из Европы вернулись свыше 1400 человек

С 2014 года из стран Европы в Азербайджан были возвращены 1445 человек.

Об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года сказал глава Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в основном это азербайджанцы, жившие в Германии.

"Кроме того, это лица, которые проживали в Австрии, Франции, Швеции, Бельгии", - сказал он.

Гусейнов отметил, что на сегодня уже поступили запросы о реадмиссии 1323 человек: "На них был дан положительный ответ, и ожидается возвращение этих лиц".

Он добавил, что при Госслужбе функционирует Рабочая группа по реинтеграции, состоящая из сотрудников различных структур. В результате ее деятельности соответствующую помощь получили около 60 человек.