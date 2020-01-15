https://news.day.az/society/1194197.html На гонках "Формулы-1" в Баку могут увеличить количество трибун
На гонках "Формулы-1" в Баку могут увеличить количество трибун
В этом году на гонках "Формулы-1" в Баку количество трибун может быть увеличено.
Об этом сказал глава коммерческого отдела Baku City Circuit Бюлент Озердим, передает Day.Az.
Он отметил, что интерес из-за рубежа к Гран-при Азербайджана Формулы-1 заметно вырос, в том числе, увеличилось и число VIP- гостей, приезжающих из зарубежных стран.
По словам Озердима, планируется увеличить и количество билетов: "По мере того, как будут заканчиваться билеты, в продажу будут поступать дополнительные билеты".
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