На гонках "Формулы-1" в Баку могут увеличить количество трибун

В этом году на гонках "Формулы-1" в Баку количество трибун может быть увеличено.

Об этом сказал глава коммерческого отдела Baku City Circuit Бюлент Озердим, передает Day.Az.

Он отметил, что интерес из-за рубежа к Гран-при Азербайджана Формулы-1 заметно вырос, в том числе, увеличилось и число VIP- гостей, приезжающих из зарубежных стран.

По словам Озердима, планируется увеличить и количество билетов: "По мере того, как будут заканчиваться билеты, в продажу будут поступать дополнительные билеты".