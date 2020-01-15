https://news.day.az/society/1194210.html Названа дата открытия кольцевой дороги Гянджа-Красный мост
Названа дата открытия кольцевой дороги Гянджа-Красный мост
Кольцевая дорога Гянджа-Красный мост будет сдана в эксплуатацию к середине 2021-го года.
Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мамедов сказал, что реконструкция дороги Гянджа-Красный мост будет завершена к середине 2021-го года, после чего дорога будет сдана в эксплуатацию.
Чиновник также отметил, что протяженность реконструируемого участка составляет 131 километр.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре