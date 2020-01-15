Названа дата открытия кольцевой дороги Гянджа-Красный мост

Кольцевая дорога Гянджа-Красный мост будет сдана в эксплуатацию к середине 2021-го года.

Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мамедов сказал, что реконструкция дороги Гянджа-Красный мост будет завершена к середине 2021-го года, после чего дорога будет сдана в эксплуатацию.

Чиновник также отметил, что протяженность реконструируемого участка составляет 131 километр.