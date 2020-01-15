https://news.day.az/society/1194261.html Новый метод борьбы с незаконной парковкой - в Баку появятся спецавтомобили - ФОТО

Новый метод борьбы с незаконной парковкой - в Баку появятся спецавтомобили - ФОТО

Общество, 15 января 2020 14:49 423

Продолжается работа по усилению контроля над незаконной парковкой автомобилей на улицах и проспектах столицы. Для этой цели будут использоваться оснащенные камерой автомобили.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентство, это позволит точнее регистрировать время незаконной парковки и увеличит оперативность, передает Day.Az.

Камера будет фиксировать траекторию движения автомобиля, факты нарушения правил остановки и парковки. 

Находящийся в автомобиле сотрудник посредством бортового компьютера будет составлять решение об административном взыскании в отношении водителя, нарушившего правила остановки и парковки.

Таким образом, контроль на более обширной территории над незаконной парковкой будет более эффективным, без непосредственного контакта сотрудника с водителями, без остановки служебных автомобилей.

Отметим, что главная цель Бакинского транспортного агентства - обеспечение бесперебойного и безопасного движения на проспектах и улицах города.

"Учитывая это, мобильный контроль при помощи этих автомобилей будет осуществляться на дорогах, где пробки и плотность наблюдаются больше всего, особенно рядом с автобусными остановками. Еще раз просим водителей следовать правилам дорожного движения, быть внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения", - говорится в информации БТА.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана 15:03, Политика 98
Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий - ФОТО 15:01, Политика 137
В Азербайджане разработали новый кодекс в сфере туризма - ФОТО 14:57, Туризм 162
Генпрокуратура ФРГ подозревает бывшего дипломата ЕС в шпионаже 14:51, В мире 208
Новый метод борьбы с незаконной парковкой - в Баку появятся спецавтомобили - ФОТО 14:49, Общество 419
Сенат США ограничит полномочия Трампа по Ирану 14:48, В мире 222
Главы МИД Азербайджана и Гайаны обменялись поздравительными письмами 14:45, Политика 208
Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете 14:42, В мире 245
Total перенесет финансовый центр после Brexit 14:38, В мире 263
ООО “Azercell Telecom” представило отчет о результатах работы “Мобильной зубной клиники” - ФОТО (R) 14:35, Экономика 272
Иран пригрозил Греции из-за баз США 14:30, В мире 334
Ливийская нацармия нанесла ракетные удары по югу Триполи 14:26, В мире 351
CША собрались урезать военную помощь Ираку 14:22, В мире 351
Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с "ИГ" 14:18, В мире 368
В Польше оштрафовали Volkswagen на рекордные $31 млн 14:14, В мире 398
Азербайджан призвал итальянские компании к сотрудничеству в различных сферах экономики - ФОТО 14:10, Экономика 431
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран 14:05, В мире 463
В Азербайджане сегодня выплатят январскую пенсию 14:02, Общество 1 081
Азербайджан и Беларусь обсудили экономическое сотрудничество 13:48, Экономика 512
В Баку снова будет дождливо 13:43, Общество 6
Селфи премьера у следователя - Новая "мировая практика" в Армении 13:38, Политика 743
Иран терпит значительные убытки из-за санкций США 13:33, В мире 597
Фейк против Нетребко и Эйвазова запустил продюсер Рене Массис - этнический армянин 13:29, Политика 829
Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога 13:25, Спорт 584
Названа дата открытия кольцевой дороги Гянджа-Красный мост 13:21, Общество 836
В Баку пройдет четвертый фестиваль "ЗИМА" 13:18, Культура 667
Наглость Симоньян растет, как и территории "древней Армении" на юге России 13:14, Политика 1 177
Нигяр Арпадараи: Расходы Азербайджана в связи с Формулой 1 из года в год уменьшаются 13:08, Общество 779
На гонках "Формулы-1" в Баку могут увеличить количество трибун 12:54, Общество 840
В Азербайджан из Европы вернулись свыше 1400 человек 12:50, Общество 870
Kapital Bank обновил еще 3 филиала в Нахчыване (R) 12:45, Экономика 765
В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства - ФОТО 12:35, Общество 917
Расширение дороги Баку-Сумгайыт снизит транспортную нагрузку - Госагентство 12:30, Общество 1 107
Стали известны результаты экзаменов экстерном по Баку 12:24, Общество 929
Роухани извинился за то, что Иран не сразу признал, что сбил украинский самолет 12:20, В мире 1 049
Сын арестованного главы ИВ Агстафинского района уволен из органов прокуратуры 12:19, Общество 1 071
Прибыль Азербайджана от «Формулы-1» превысила полмиллиарда долларов 12:16, Экономика 1 017
В Азербайджане в рамках борьбы с коррупцией арестованы девять должностных лиц 12:13, Общество 1 068
В Азербайджане будут построены несколько платных автодорог 12:07, Общество 1 202
Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе и мире - мнение эксперта 12:03, Политика 945
Австралия выделит дополнительные средства для пострадавших от пожаров 11:59, В мире 974
Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing 11:55, В мире 995
Wall Street Journal разоблачил проармянскую деятельность директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку 11:51, Политика 1 067
Американский конгрессмен распространил заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января 11:48, Политика 1 051
Граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 1,1 тысячи объектов недвижимости 11:45, Экономика 1 045
Обнародована дата очередного заседания Консультативного совета «Южного газового коридора» 11:42, Экономика 1 019
В Азербайджане отремонтировано свыше 1300 км автомобильных дорог 11:39, Общество 1 067
Отец Меган Маркл готов выступить в суде против дочери 11:36, В мире 1 315
Появились кадры момента взрыва на нефтехимическом заводе в Испании - ВИДЕО 11:32, В мире 1 342
В Азербайджане за отмывание денежных средств привлечены к ответственности три юрлица 11:28, Общество 1 207
Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099 (R) 11:25, Экономика 1 145
В Баку прошла творческая встреча с юными артистами Детского театра-студии "Гюнай" - ФОТО 11:21, Культура 1 115
В Азербайджане арестованы лица, реализовавшие поддельные спиртные напитки 11:18, Общество 1 435
Фонд Гейдара Алиева обеспечил лекарствами детей, больных буллёзным эпидермолизом - ФОТО 11:14, Общество 1 159
В 2020 году Азербайджан сыграет главную роль в поставках газа в Европу и на Ближний Восток - Роб Собхани специально для Day.Az 11:05, Политика 1 155
Как спасти мир, участвуя в архитектурном конкурсе (R) 11:00, Экономика 1 171
В Азербайджане зарегистрировано свыше 100 тысяч новых абонентов ПО "Азеригаз" 10:58, Экономика 1 182
В Азербайджане в прошлом году с поличным были задержаны 19 коррупционеров 10:53, Общество 1 254
Три страны обвинили Иран в нарушении условий ядерной сделки 10:49, В мире 1 284
Туркомпании Азербайджана предупредили в связи с вирусом в Китае 10:39, Общество 1 321
Азербайджан сумел серьезно увеличить доступность электроэнергии - ВИДЕО 10:34, Экономика 1 281
В Баку скончалась известная предпринимательница 10:26, Общество 3 451
Новое назначение в Главном управлении полиции Баку 10:23, Общество 1 905
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг 10:19, Политика 1 324
Появились новые кадры попадания ракет в украинский Boeing - ВИДЕО 10:15, В мире 3 353
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 10:11, Политика 1 385
2019 год вошел в историю Азербайджана как год развития и прогресса 10:07, Политика 1 380
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы 10:03, Экономика 1 426
В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в Boeing 09:59, В мире 1 853
Азербайджанская нефть подорожала 09:54, Экономика 1 538
Фундаментальный принцип внутренней и внешней политики Азербайджана - повышение социального благосостояния населения - ВИДЕО 09:50, Политика 1 426
В Пакистане число жертв ливней и снегопадов превысило 90 человек 09:45, В мире 1 528
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли 09:41, В мире 1 479
В Мексике 70 воспитанников детсада попали в больницы с отравлением 09:37, В мире 1 501
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников 09:33, В мире 1 536
Число пострадавших от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом достигло 60 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 09:28, В мире 1 799
Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД 09:24, В мире 1 546
Пожар в жилом здании в Баку, жители эвакуированы 09:19, Общество 2 084
ВОЗ: Пока нет ясности в том, передается ли вирус новой пневмонии от человека к человеку 09:13, В мире 1 650
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин 09:03, В мире 1 636
Благодаря вниманию государства азербайджанская армия сегодня сильнейшая в регионе - Военный эксперт для Day.Az 08:32, Политика 1 979
Россия и Турция играют очень важную роль в ливийском вопросе - заявление ЕС 08:09, В мире 1 961
В Турции задержаны более 220 нелегалов 07:27, В мире 2 114
Канада обратилась к Украине за помощью при идентификации жертв авиакатастрофы в Иране 07:10, В мире 2 164
Американскую базу в Ираке снова атаковали - ракетный удар 01:30, В мире 4 085
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан находится в высшей, а Армения – в третьей лиге, и эта разница постепенно будет увеличиваться 01:22, Политика 9 634
Созданы первые роботы исключительно из живых клеток 01:03, Технологии 3 744
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января 01:01, В мире 3 607
Президент Ильхам Алиев: В этом году должно быть построено больше домов для шехидов и инвалидов Карабаха 00:15, Политика 3 487
Президент Ильхам Алиев: Банковский сектор должен поддерживать реальный сектор экономики 14 января 23:56, Политика 3 716
Президент Ильхам Алиев: В этом году также будут приняты дополнительные меры для сохранения стабильной макроэкономической ситуации 14 января 23:46, Политика 3 774
Президент Ильхам Алиев: В этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты 14 января 23:40, Политика 3 763
Азербайджан и РФ в 2020 будут развивать успехи, достигнутые в прошлом году - Михаил Нейжмаков специально для Day.Az 14 января 23:21, Политика 3 841
Азербайджан - в топ-5 в рейтинге роста минимальной зарплаты 14 января 22:50, Экономика 3 738
Мощный взрыв на заводе в Испании - ФОТО 14 января 22:47, В мире 4 196
Ризван Садырханов: В Китае с нетерпением ждут премьеры первой азербайджанской рок-оперы - ФОТО 14 января 22:47, Культура 4 302
Реформы Президента Ильхама Алиева приведут к еще большему росту экономики Азербайджана в 2020 году - Эльшад Мамедов специально для Day.Az - ИНТЕРВЬЮ 14 января 22:09, Политика 4 164
Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе 14 января 21:53, В мире 4 353
Издана 95-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 14 января 21:40, Политика 4 179
Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с подростком, который якобы был убит 14 января 21:18, Общество 4 986
СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в столице Судана 14 января 21:15, В мире 4 324
В Баку проходит Неделя патриотического кино - ФОТО 14 января 21:09, Культура 4 317
Realme представила свой первый 5G-смартфон 14 января 21:05, Технологии 4 301
Все сотрудники полиции Азербайджана скоро получат новую форму - ЗАЯВЛЕНИЕ МВД - ФОТО 14 января 21:00, Общество 5 083
Прокуратура Германии выдвинула новые обвинения в адрес работников Volkswagen 14 января 20:56, В мире 4 375
Борис Джонсон хочет собрать полмиллиона фунтов, чтобы в день Brexit зазвонил Биг-Бен 14 января 20:52, В мире 4 365
Новые соседи принца Гарри и Меган Маркл согласились молчать об их личной жизни 14 января 20:46, В мире 4 654
Рассекречено тайное финансирование СМИ за участие в холодной войне против СССР 14 января 20:40, В мире 4 544
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии по случаю 90-летнего юбилея Хошбахта Юсифзаде - ФОТО - ВИДЕО 14 января 20:36, Политика 13 516
Биткоин снова взлетел 14 января 20:33, В мире 4 502
США расширили санкции против КНДР 14 января 20:27, В мире 4 392
Инновации обусловили устойчивый рост в аграрном секторе Азербайджана 14 января 20:20, Экономика 4 375
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн 14 января 20:13, Экономика 4 381
Число опознанных пассажиров сбитого ВС Ирана самолета достигло 100 14 января 20:05, В мире 4 535
В Йемене неизвестный расстрелял людей в мечети, есть погибшие и раненые 14 января 19:58, В мире 4 538
Гражданин Грузии пытался захватить заложника на границе с Азербайджаном - ОФИЦИАЛЬНО 14 января 19:51, Общество 5 119
Рада ожидает от Ирана официальных извинений за сбитый Boeing 14 января 19:48, В мире 4 526
Ermənistan regional və beynəlxalq layihələrdən kənarda qalıb, sosial-iqtisadi sahəsi tamamilə çöküb - Bəhruz Quliyev 14 января 19:43, Azərbaycanca 4 796
SOCAR прокомментировала возможные поставки нефти в Беларусь 14 января 19:40, Экономика 4 733
В Дагестане произошло массовое отравление водой, десятки пострадавших 14 января 19:37, В мире 4 622
Пентагон признал, что Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400 14 января 19:31, В мире 4 709
Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов 14 января 19:24, Технологии 4 552
Жуткое ДТП в Гане, более 30 погибших 14 января 19:16, В мире 4 605
Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД 14 января 19:10, В мире 4 604
Власти Судана временно закрыли воздушное пространство страны 14 января 19:02, В мире 4 644
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД 14 января 18:55, В мире 4 679
Во «ВКонтакте» произошел сбой 14 января 18:47, Технологии 4 654
Минфин Азербайджана выставил на продажу облигации на крупную сумму 14 января 18:40, Экономика 4 759
Daha bir marşrutda kartla ödəniş olacaq 14 января 18:33, Azərbaycanca 5 178
Азербайджан принял участие в заседании в штаб-квартире НАТО - ФОТО 14 января 18:30, Политика 4 843
Заселения в турецкие отели теперь придется ждать подолгу 14 января 18:25, Туризм 5 384
Евротройка подтвердила приверженность ядерной сделке с Ираном 14 января 18:19, В мире 4 772
Выгодное предложение от Silk Way Travel: Турпакет в Анталию всего за 379 USD 14 января 18:03, Экономика 5 187
НАТО готова возобновить работу тренировочной миссии в Ираке 14 января 17:58, В мире 4 930
Роухани заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией 14 января 17:49, В мире 4 913
Премьер Италии не исключил направления в Ливию дополнительных сил 14 января 17:44, В мире 4 980
Один день в Бухаре - цифровые заметки азербайджанского путешественника - ФОТО 14 января 17:40, Туризм 5 334
В Ирландии пройдут досрочные парламентские выборы 14 января 17:29, В мире 4 978
"Утку" о Юсифе Эйвазове тиражировали симоньяновские СМИ - об очередной провокации против Азербайджана 14 января 17:24, Политика 8 176
В 2020 году Азербайджан закрепит дипломатические победы и успехи прошлого года - мнение эксперта 14 января 17:17, Политика 5 042
Назван самый прочный смартфон 14 января 17:10, Технологии 5 337
Европа поблагодарила Россию за Иран без ядерного оружия 14 января 17:04, В мире 5 213
GTA 4 пропала из цифрового магазина Steam 14 января 17:01, Технологии 5 120
Азербайджан с каждым днем все больше опережает Армению 14 января 16:52, Политика 5 292
Армия Хафтара в Ливии начала подготовку к наступлению после срыва переговоров в Москве 14 января 16:48, В мире 5 243
Мурад Адыгезалзаде предоставил юным музыкантам возможность выступить с оркестром имени Гара Гараева - ФОТО 14 января 16:43, Культура 5 353
Сильный взрыв в Турции, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 14 января 16:39, В мире 6 326
Азербайджанский скрипач-виртуоз удостоен награды в Турции 14 января 16:35, Культура 5 291
Лондон, Берлин и Париж запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном 14 января 16:28, В мире 5 217
В Китае загорелся нефтехимический завод - ВИДЕО 14 января 16:21, В мире 5 378
Ещё новости