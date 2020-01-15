Тяжелое ДТП в Грузии, погибли азербайджанцы - ФОТО

В Грузии недалеко от города Рустави произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Info Rustavi, водитель легкового автомобиля марки Mercedes не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с автомагистрали и перевернулся, врезавшись в бетонное ограждение.

Сообщается, что в результате ДТП погибли двое граждан Грузии азербайджанского происхождения - 29-летний Этибар Намазов и 31-летний Сархан Ясинов.