https://news.day.az/society/1194302.html Тяжелое ДТП в Грузии, погибли азербайджанцы - ФОТО
Тяжелое ДТП в Грузии, погибли азербайджанцы - ФОТО
В Грузии недалеко от города Рустави произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Info Rustavi, водитель легкового автомобиля марки Mercedes не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с автомагистрали и перевернулся, врезавшись в бетонное ограждение.
Сообщается, что в результате ДТП погибли двое граждан Грузии азербайджанского происхождения - 29-летний Этибар Намазов и 31-летний Сархан Ясинов.
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