https://news.day.az/society/1194348.html "AzerGold" продолжает успешное сотрудничество с вузами - ФОТО

"AzerGold" продолжает успешное сотрудничество с вузами - ФОТО

Общество, 15 января 2020 18:27 535

ЗАО "AzerGold" придает большое значение роли кадрового потенциала в устойчивом развитии отрасли цветной металлургии. С целью внесения собственного вклада в формирование кадрового потенциала ЗАО успешно продолжает сотрудничество с рядом высших учебных заведений страны.

Так, в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве в течение прошлого года для студентов соответствующих факультетов Университета Архитектуры и Строительства, Университета АDA, Азербайджанского Технического Университета были организованы информационные туры на Човдарское месторождение, были организованы лекции для студентов перечисленных университетов со стороны специалистов АО, проведены различные мастер-классы.

В течение прошедшего года в головном офисе ЗАО, а также на производственном участке на Човдарском месторождении 52 студента различных вузов прошли производственную практику и получили соответствующие сертификаты. Кроме того, участники проведенного в рамках программы практики конкурса "Моя история практики" также были вознаграждены соответствующими памятными призами.

В течение прошедшего года специалисты ЗАО провели семинары в вышеперечисленных университетах на такие темы, как особенности геологической разведки и горнорудной промышленности, успешный переход от университета к карьере, прогностические показатели по залежам цветных металлов в стране, перспективы развития горнодобывающей промышленности. Акционерное Общество также приняло участие на 12 различных карьерных выставках, организованных со стороны разных университетов.

Наряду со студентами перечисленных выше вузов, в Акционерное Общество поступают также запросы об участии в программе практики от студентов других местных и иностранных университетов. Так, в прошедшем году в АО по собственному запросу освоили практические знания и получили соответствующие сертификаты студенты Азербайджанского Университета Языков, Бакинского Инженерного Университета, Технического Университета Карадениз и Намик Кемаль Турции, Университетов Фрейберг и Технологического Университета Клаустел Германии.

Отметим, что в 2019-ом году ЗАО "AzerGold" подписали меморандумы о сотрудничестве дополнительно еще с несколькими вузами - Бакинским Государственным Университетом, Азербайджанским Аграрным Университетом и Азербайджанским Технологическим Университетом. С текущего года стороны приступили к сотрудничеству в направлении формирования кадров, отвечающих соответствующим требованиям горнорудной индустрии.

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