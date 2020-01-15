https://news.day.az/society/1194399.html В Абшеронском районе 2 человека скончались от отравления угарным газом
В Абшеронском районе 2 человека скончались от отравления угарным газом
В поселке Сарай Абшеронского района произошла трагедия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в жилом доме, находящемся на улице Х.Акифа, два члена одной семьи скончались от отравления угарным газом.
Тела скончавшихся были найдены их семьей в ванной комнате.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре