В Абшеронском районе 2 человека скончались от отравления угарным газом

В поселке Сарай Абшеронского района произошла трагедия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в жилом доме, находящемся на улице Х.Акифа, два члена одной семьи скончались от отравления угарным газом.

Тела скончавшихся были найдены их семьей в ванной комнате.

По факту ведется расследование.