https://news.day.az/society/1194470.html В Азербайджане заместитель начальника полиции скончался на рабочем месте

В Азербайджане заместитель начальника полиции скончался на рабочем месте

Общество, 16 января 2020 10:45 100

15 ноября 2019 года министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов назначил Шохрата Керимова в Ярдымлинское районное отделение полиции. 

Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, Ш.Керимов скончался на рабочем месте.

Ш.Керимов работал заместителем начальника операционного отдела Ярдымлинского РОП.

Ранее он работал заместителем начальника оперативного отдела в Агджабединском районном управлении полиции.

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