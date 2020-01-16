В Грузии напали на филиал SOCAR

В Кобулети (Грузия) совершено нападение на сервис-центр филиала компании SOCAR Georgia Gas.

Об этом Trend сообщил в четверг гендиректор SOCAR Energy Georgia, дочерней компании Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR в Грузии, Махир Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, злоумышленники ночью напали на сотрудника охраны и связали его, намереваясь вскрыть платежный терминал. Однако похитить деньги грабителям не удалось.

"Все живы-здоровы. Это уже третий похожий случай, и мы устанавливаем камеры для их предотвращения", - сказал Мамедов.

Он отметил, что преступников разыскивает полиция.